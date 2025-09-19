Antalya’da ‘sanat turizmi’ öne çıkacak: Devlet Tiyatroları sahnede bir dünya sunacak

Antalya Uluslararası Turizm Fuarı’nda (ATF25) “sanat turizmi” öne çıkarılacak. Bu yıl 22-24 Ekim tarihlerinde 7’ncisi düzenlenecek olan fuarda sanatın bir turizm ürünü olduğu ön plana çıkarılacak. Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Tamer Karadağlı, sanatın turizme etkilerini ve bu alanda yapılabilecek işbirliklerini gündeme taşıyacak.

ATF, Türkiye Devlet Tiyatroları işbirliğiyle sanatın büyüleyici gücünü turizmle buluşturarak “sanat turizmi” kavramını ön plana çıkarmayı hedefliyor.

“Sanat ve Turizmin Ortak Penceresi” ATF25 Türkiye, “Sürdürülebilir Misafirperverlik” temasıyla bu kez sanatın estetik dünyasını turizmin çeşitliliğiyle buluşturacaklarını belirten fuarı düzenleyen GM Turizm ve Yönetim Dergisi Genel Müdürü Selçuk Meral, “Bu anlayışla ATF, Devlet Tiyatroları’nın ‘Sahnede Bir Dünya’ sergisine ev sahipliği yapacak. Özgün kostümler, minyatür dekorlar ve kadın tasarımcıların imzasını taşıyan seçkin eserler, sanatın yaratıcılığını turizm profesyonelleriyle buluşturacak. Sanatseverleri bekleyen ‘Kadın Kostüm Tasarımcıları Sergisi’ de birçok esere imza atmış değerli kostüm tasarımcılarının seçkin çalışmalarını ziyaretçilerle buluşturacak” dedi.

Bu özel sergide; Sevgi Türkay, Buket Başaran Akkaya, Nalan Alaylı, Funda Çebi, Şirin Dağtekin Yenen, Hale Eren, Gül Emre, Gülümser Erigür, Yıldız İpeklioğlu, Funda Karasaç, Gülhan Kırçova, Mihriban Oran, Fatma Sarıkurt, Çevren Sarayoğlu, Esra Selah, Serpil Tezcan, Nur Uzmen ve Medina Yavuz Almaç’ın tasarımları da görülebilecek.

DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı, tiyatro perspektifinden sanatın turizmdeki rolünü ve bu alanda yapılabilecekleri turizm paydaşlarıyla paylaşacağı öğrenildi.

SANATIN TURİZME KATKISI

GM Genel Müdürü Meral, “12 aya yayılmaya çalışan turizm endüstrisinde sanatın güçlü bir aktör olabileceğini, eğitim sahnesinde turizm öğrencileri ve genç profesyonellere özel atölyeler düzenlenecek. Startup Demo Day ile turizm odaklı girişimler yatırımcılarla buluşacak. Bu yıl ilk kez düzenlenecek Tourism Design Awards, turizme değer katan özgün tasarımları uluslararası ölçekte ödüllendirerek farklı disiplinleri aynı çatı altında toplayacak. Ayrıca ana sahne panelleri, sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirerek küresel turizmin geleceğine dair önemli tartışmalara ev sahipliği yapacak” diye konuştu.