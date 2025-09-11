Arkeopark için Konak’a proje yetkisi

Kentin tarihsel miras alanlarına yönelik bilimsel temelli tasarım ve uygulama anlayışıyla çalışmalarını yürüten Konak Belediyesi’nin, Koruma Kurulundan onay bekleyen Altınpark Arkeopark Çevre Düzenleme Projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen projelendirme yetkisiyle yeniden gündeme geldi. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun, Bakanlık oluru istemesi ve yetkilendirmenin gerçekleştirmesiyle birlikte belediye bürokratlarından oluşan heyet, önümüzdeki günlerde Ankara’ya giderek Bakanlık yetkililerine projeye ilişkin sunum gerçekleştirecek. Bakanlığın değerlendirmesinin ardından ise proje yeniden Koruma Kurulu’nun onayına sunulacak. Onay sürecinin olumlu sonuçlanması durumunda uygulamaya koyulacak proje sayesinde Altınpark’ta, tarihi günümüzle buluşturacak çalışmalara başlanabilecek.

“BİRAN EVVEL BAŞLAMAK İSTİYORUZ”

Altınpark Arkeolojik Alan ve Ören Yeri için gereken prosedürü titizlikle uyguladıklarını dile getiren Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, yeniden başlayacak proje onay sürecinin olumlu sonuçlanması halinde kentin önemli tarihi dokularından Altınpark ve çevresinin ‘Arkeopark’ olarak düzenlenmesi çalışmalarına bir an evvel başlamak istediklerini belirterek, “İzmir’in UNESCO Dünya Mirası adaylığı sürecinde kentimiz için çok önemli olan bu alanın Arkeopark olarak düzenlenip kültürel, bilimsel ve kamusal kullanım amacıyla halkımızın ziyaretine açılması öncelikli programımızı oluşturuyor. Geçmişten devraldığımız çok ayrıcalıklı tarihsel kültürel mirasımızı kentlimizle buluşturmak, kentli yaşamına katmak, yönetim politika ve sorumluluğumuzun bir yansıması ve bir örneğini daha oluşturacak. Bu kapsamda kültürel mirasımızın korunmasına yönelik çalışmalarımızı yoğunlaştırarak sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

YÜRÜYÜŞ YOLLARI, SEYİR PLATFORMLARI

Altınpark Arkeopark Çevre Düzenleme Projesi ile Konak, binlerce yıllık tarihi geleceğe taşıyan bir arkeolojik parka kavuşacak. Uygulama projesi, alanın mevcut sorunlarının çözülmesi, arkeolojik buluntuların korunması ve sergilenmesi, ayrıca ziyaretçilerin alana kontrollü ve güvenli bir şekilde erişimlerini sağlayacak önerileri kapsıyor. Alandaki su sorununun, kazı, drenaj, pompa, tahliye sistemleri, mıcır ve peyzaj düzenlemeleriyle çözülmesi planlanıyor. Alandaki taş duvar konservasyonları, yer döşemesi kalıntılarının temizlenerek ortaya çıkarılması, Magnesia Yolu’nu tasvir edecek düzenlemeler, arkeolojik buluntuların korunması ve sergilenmesi kapsamında yapılacaklar arasında yer alıyor. Yürüyüş yolları, çevre düzenlemeleri ve seyir platformları ile ziyaretçilerin arkeolojik alanı daha yakından görebilmeleri; kazı başkanlığı ve güvenlik birimleri için tasarlanan konteynerin güneş panelleriyle donatılmasıyla da enerji verimliliği amaçlanıyor.