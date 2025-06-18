Atatürk Spor Kompleksi, Aydınlılarla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Atatürk Spor Kompleksi, Aydınlıları spor ve sağlıklı yaşam ile buluşturmayı sürdürüyor. Sporu vatandaşların günlük hayatının bir parçası haline getirmeyi amaçlayan kompleks, hem amatör sporculara hem de sporseverlere dört mevsim kesintisiz hizmet veriyor.

BİRÇOK FARKLI BRANŞA HİZMET VERİYOR

Olimpik havuz, yarı olimpik havuz, tenis kortları, reformer, fitness sınıfı ve spor salonu ile birçok farklı spor için kullanılan alanları bünyesinde bulunduran komplekste uzman eğitmenler tarafından her yaştan Aydınlı için dersler veriliyor. Çocuk ve gençlerin onlarca farklı spor branşında dersler aldığı komplekste yetişkinler için spinning, zumba, pilates, yoga, crossfit ve cimnastik eğitimleri sunuluyor. Komplekste vatandaşlar sauna ve kafeteryayı da kullanabiliyor. Tesisin tüm bölümleri hijyen ve güvenlik standartlarına uygun şekilde düzenli olarak denetleniyor.

"SPORA VE SPORCULARA DESTEKLERİMİZ SÜRECEK"

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen spor yatırımlarının süreceğini, sporculara destek olmaya devam edeceklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Sporun ve sporcuların yanında olmaya devam edeceğiz. Efeler ilçesinde yapımı devam eden Kapalı Spor Salonu da kısa zaman içerisinde hizmete açılacak. Tüm vatandaşlarımızı spor yapmaya, sağlıklı yaşamaya davet ediyorum" dedi.