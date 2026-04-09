Atatürk’ün Ayvalık’ta yürüdüğü yollar yenilendi

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 13 Nisan 1934 yılında Ayvalık’a gerçekleştirdiği ziyaretin 92. yılı dolayısıyla, kente gelişinde geçtiği güzergâh Ayvalık Belediyesi ekipleri tarafından baştan sona yenilendi. 13 Nisan anma programı öncesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Atatürk’ün vatandaşlarla birlikte yürüyerek ulaştığı Cumhuriyet Meydanı’na kadar uzanan yolları titizlikle elden geçirdi. Ekipler, güzergâh boyunca en küçük bir çöp parçasını dahi bırakmamak adına detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirirken, yürüyüş yolunu anma gününe hazır hale getirdi. Yapılan çalışmalarla hem tarihi ziyaretin anlamı yaşatıldı hem de kent estetiğine katkı sağlandı.

ERGİN: HOŞ GELDİN PAŞAM!

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Bizler de bugün yerel yönetim olarak; onun işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için; Doğamızı koruyarak, Kültürel mirasımıza sahip çıkarak Ve her bir ferdimizin refahı için yılmadan çalışarak bu sevdayı sürdürüyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. "Hoş geldin Paşam!" nidasıyla yankılanan sokaklarımızda, bugün de aynı heyecan ve aynı kararlılıkla yürüyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, minnet ve özlemle anıyor; “Paşam, Ayvalık’ımıza iyi ki geldiniz, hoş geldiniz” diyorum” dedi.