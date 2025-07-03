Atıl bir tesisi daha Buca’ya kazandırıldı

Buca Belediyesi’ne ait Gölet Tesisleri’nde bulunan amfi tiyatronun yenilenerek hizmete açılmasının ardından aynı tesiste bulunan ve uzun zamandır atıl durumda bekleyen düğün salonu da baştan aşağı yenilenerek hizmete açıldı. Belediyenin hâlihazırda bulunan tüm kaynaklarını verimli bir şekilde değerlendirerek vatandaşların hizmetine sunmayı sürdüreceklerini ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, şöyle dedi:

“Sürekli olarak dile getirdiğimiz bir ifade var (Yaşamlarının her döneminde vatandaşlarımızın yanlarında olacağız, onları asla yalnız bırakmayacağız) diye… Bu çalışmamız da bunun güzel bir örneği oldu. Bu bölge düğün salonlarının olduğu bir bölge. Ancak rakamlar pek çok ailenin bütçelerini zorlayacak durumda. Buca Belediyesi olarak vatandaşlarımızın bütçelerine destek olmak amacıyla uzun zamandır atıl bir şekilde bekleyen tesisimizi yenileyerek yeniden Buca’ya kazandırdık. İlk gecede Duygu ve Azad çiftini ağırladık. Kendilerine mutluluk diliyoruz. Bu gece onlar kadar bizler de çok heyecanlıydık. Buca’da vatandaşlarımızla birlik ve dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

300 KİŞİLİK KAPASİTEYE SAHİP

Vatandaşlara destek olmak amacı ile oldukça makul fiyatlarla hizmet verecek olan düğün salonu, 300 kişilik kapasiteye sahip. Piyasaya göre yaklaşık yüzde otuz oranında düşük ücretlerle hizmet veren salonun hizmet bedeline pasta, meşrubat, servis, orkestra, belli sayıda fotoğraf ve video çekiminin dâhil olduğu açıklandı. Ayrıca, bilgi almak veya rezervasyon yaptırmak isteyen vatandaşların belediyeyi telefon ile arayabilecekleri ifade edildi.