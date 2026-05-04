Avukat Senih Özay’ın sergisi açıldı

Avukat Senih Özay’ın yıllar boyunca biriktirilen dava dosyaları ve belgeler, alışılmışın dışında bir sergi oldu. Darağaç’ta “52 yıllık avukatlık ve kişisel arşiv” adıyla açılan sergide Özay’ın 52 yıllık hukuk mücadelesinin izlerini taşıyor. Özay, “52 yıl süren avukatlık hayatımın ardından kapanan ofisimden kalan dev bir arşivi ayıklarken, yakmaya kıyamadıklarımızı duvarlara astık. Ortaya ne sergi çıktı, ne galeri... Arşiv desen değil, enstalasyon desen değil... Bir hafıza mekânı gibi bir şey!..

Fotoğraf çekmek serbest. Dokunmak, kurcalamak serbest. Hiç yasak yok. Duvarlarda; devlete karşı haklar ve dalaşmanın izleri, davalar, direnişler ve hatıralar var” ifadeleriyle tanıttığı sergiyi Konak ilçesindeki Darağaç’ında gezilebilecek.