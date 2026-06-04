Avukatlardan adliye önünde

İzmir Barosu Başkanı Avukat Sefa Yılmaz, İzmir Adliyesi önünde düzenlenen "El Ele Adalet Zinciri" basın açıklamasında yaptığı konuşmada, Türkiye'de hukuksuzlukların ve adaletsizliklerin giderek derinleştiğini söyledi. Gezi Direnişi'nin 13'üncü yılında gerçekleştirilen açıklamanın ardından avukatlar ve yurttaşlar adliye önünde el ele tutuşarak adalet zinciri oluşturdu.

2014 yılında da benzer gerekçelerle bir araya geldiklerini hatırlatan Yılmaz, o gün dile getirilen kaygıların bugün daha ağır bir tabloya dönüştüğünü söyledi. Yılmaz, "O gün de yargının siyasallaştırılmaya ve araçsallaştırılmaya çalışıldığını ifade ediyorduk. Bugün geldiğimiz noktada çok daha ciddi bir hukuksuzluk ve adaletsizlikle karşı karşıyayız" dedi.

Berkin Elvan'ın ölümünün ardından 2014 yılında yine adliye önünde adalet zinciri oluşturduklarını anımsatan Yılmaz, "Gezi'nin 13'üncü yılındayız. Gezi'de kaybettiklerimizi saygıyla anıyoruz. Gezi bu ülkenin en büyük direnişlerinden biridir ve Gezi bizim onurumuzdur" diye konuştu.

"YAŞAM HAKKI MUTLAKA KORUNMALIDIR"

Şakran Kapalı Kadın Cezaevi'nde açlık grevinde bulunan bir hükümlünün durumuna da değinen Yılmaz, mahpus kimliği taşıma zorunluluğunu protesto ettiği için çeşitli haklardan mahrum bırakıldığını söyledi.

Söz konusu kişinin avukat görüşü, ziyaretçi kabulü, hastane sevki ile kitap ve mektuplara erişim gibi temel haklarının kısıtlandığını belirten Yılmaz, "Cezaevlerinde bulunan insanların yaşam hakkı ve sağlığı devletin koruması altındadır. Yaşam hakkına saygı gösterilmeli ve bu yöndeki talepler karşılanmalıdır" dedi.

"KADINI YOKSULLAŞTIRAN POLİTİKALAR UYGULANIYOR"

2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesini de eleştiren Yılmaz, kadınların ekonomik ve sosyal yaşamdan uzaklaştırıldığını savundu.

Kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarlarının sürdüğünü belirten Yılmaz, "Kadını yalnızlaştıran, yoksullaştıran ve ekonomik özgürlüğünü zayıflatan politikalar uygulanıyor. Kadına yönelik şiddet devam ederken aile yılı söylemleriyle sorunlar çözülemez" ifadelerini kullandı.

"BAĞIMSIZ YARGI OLMADAN ADALET OLMAZ"

Türkiye'de yargının siyasallaştığını öne süren Yılmaz, hukukun üstünlüğünün ancak bağımsız ve tarafsız bir yargıyla mümkün olabileceğini söyledi.

"Bağımsız ve tarafsız yargının olmadığı yerde hukukun üstünlüğünden söz edemezsiniz" diyen Yılmaz, yurttaşların adalete erişiminin her geçen gün daha da zorlaştığını ifade etti.

Savunma makamının demokrasi açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, avukatların kadınların, çocukların, doğanın ve tüm hak ihlallerine uğrayan kesimlerin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

"HAK SAVUNUCULARI BASKIYLA KARŞI KARŞIYA"

Soma maden faciasından Akbelen direnişine kadar birçok toplumsal olayda hak savunucularının hedef alındığını söyleyen Yılmaz, farklı düşünen kesimlerin baskı altına alınmaya çalışıldığını ifade etti.

Yılmaz, "Siyasetçilerden sanatçılara, sendikacılardan avukatlara kadar farklı düşünen herkese yönelik baskılar artıyor. Muhalif olan, adalet isteyen, özgürlük isteyen herkes çeşitli hukuki yaptırımlarla karşı karşıya bırakılıyor" dedi.

"ADALET MÜCADELESİNİ SÜRDÜRECEĞİZ"

"El Ele Adalet Zinciri"nin yalnızca sembolik bir buluşma olmadığını vurgulayan Yılmaz, dayanışma ve ortak mücadele mesajı verdi.

İzmir Barosu ve sivil toplum örgütlerinin hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğini belirten Yılmaz, "Biz hukukun, adaletin ve barışın savunucularıyız. Herkesin eşit yurttaş olarak yaşayabildiği bir ülke istiyoruz. Yan yana, el ele ve omuz omuza özgürlük ve adalet mücadelemizi büyütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından avukatlar ve yurttaşlar İzmir Adliyesi önünde el ele tutuşarak "El Ele Adalet Zinciri" oluşturdu.