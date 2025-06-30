Aydın'da sporseverler, dört gün boyunca Tekstil Park'ta buluştu









Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2025 Bioderma Pro Beach Tour tamamlandı. Türkiye’nin dört bir yanından ve farklı ülkelerden gelen sporcuların katılımıyla gerçekleşen organizasyon, nefes kesen karşılaşmalara sahne oldu.





Organizasyonun finalinde kadınlar kategorisinde üçüncü Berfin Öztürk-Merve Akın, ikinci Kseniia Mazur-Anna Kalchenko ve şampiyon Yaren Sencel-Merve Çelebi takımları oldu. Erkekler kategorisinde ise üçüncü Ozan Baltacı-Mammadli Heydar, ikinci Yasin Baysal-Tarık Gül ve şampiyon Yusuf Özdemir-Batuhan Kuru takımları oldu.





Büyükşehir Belediyesi tarafından spora ve sporculara yönelik hayata geçirilen desteklerin süreceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Aydınımız sadece spora verdiği destekle değil, aynı zamanda ev sahipliği yaptığı başarılı organizasyonlarla da öne çıkıyor. Tekstil Park’ta düzenlenen bu turnuva, hem kentimizin sosyal hayatına renk kattı hem de sporseverleri bir araya getirdi. Katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza ve tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Spora ve sporculara desteklerimiz sürecek” ifadelerini kullandı.