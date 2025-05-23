Aydın halkı JES'e karşı çıktı... ÇED toplantısını yaptırtmak

Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, 2011 yılında 811 bin 614 hektarlık alan için 2041'e kadar geçerli ruhsat vermesi sonrası 2016 yılında 1, 2023 yılında 12 kuyu projesi için verilen "ÇED gerekli değil" kararı halkın ve ekoloji örgütlerinin açtığı davalar sonucunda iptal edilmesine rağmen iki kuyu için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bir kez daha ÇED süreci başlattı. Kuyucak ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde, Kocaer Enerji'nin iki noktada planladığı jeotermal sondaj kuyusu projesinin ÇED halkın katılım toplantısı jandarma eşliğinde yapılmak istendi. Yöre halkı, Aydın Çevre Koruma ve Kültür Derneği (AYÇED) ve Büyük Menderes İnsiyatifi'nin yoğun tepkisi sonucu toplantı yapılamazken bakanlık ve şirket yetkilileri jandarma korumasında altında alanı terk etmek zorunda kaldı.

TARIM ARAZİSİ VE ORMANLIK ALAN

Kuyuların açılacağı alan, Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'na göre; “Önemli Doğa Alanı”, “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi/Turizm Bölgesi” “Orman Alanları”, “Tarım Arazisi”, “Makilik-Fundalık-Çalılık Alan”, “Kentelse Yerleşik Alan”, “Kentsel Gelişme Alanı”, “OSB” ve “Sulama Alanı” niteliğinde olması dikkat çekerken tesisin “Tarım Arazisi”ne yapılacağı ÇED raporunda yer aldı.