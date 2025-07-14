Ayvalık’ta Karikatür Atölyesi'ne büyük bir ilgi

Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen Karikatür Atölyesi, Kırlangıç Yaşam Merkezi’nde yapıldı. Atölyede çocuklar, karikatürist Murat Asın eşliğinde temel çizim tekniklerini öğrendi, kendi karikatürlerini çizdi. Etkinlik süresince çocuklar, hem eğlendi hem de yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı buldu.

Katılımcı başvuruları, Oktay Ekinci Karikatürlü Ev üzerinden alındı. Çocuklara özel hazırlanan bu mekan, etkinliğin merkezi olarak kullanıldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, çocukların sanatsal gelişimine katkı sunan bu tür etkinliklerin süreceğini belirtti. Ergin, “Miniklerin hayal gücü ve enerjisi bize ilham veriyor" dedi.