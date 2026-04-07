Ayvalık’ta Köy Enstitüleri Günleri 6. kez farkındalık yaratacak

Türk edebiyatının toplumcu gerçekçi akımının öncü isimlerinden, yazar ve eğitimci Fakir Baykurt adına ithaf edilen 6. Köy Enstitüleri Fikir ve Kültür Günleri, 11-12 Nisan tarihleri arasında Ayvalık’ta düzenlenecek. Köy Enstitüleri üzerine nitelikli ve sürekli içeriğiyle dikkat çeken etkinlik, Atölye Kültür Sanat organizasyonu ve Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Eğitim, bilim, kültür, sanat ve edebiyat alanlarında düzenlenen etkinlikler, bu yıl da kentin kültür gündemine katkı sunmayı hedefliyor. İlki 2021 yılında yapılan ve geride kalan beş yılda çok sayıda sanatçı, yazar, gazeteci ve bilim insanını ağırlayan etkinlik dizisi, bu yıl altıncı kez katılımcılarla buluşacak. Program kapsamında, Köy Enstitüleri deneyimi üzerinden başta eğitim olmak üzere bilim, kültür ve sanat alanlarında çeşitli başlıklar ele alınacak.

Etkinlikler, 11 Nisan’da Rauf Denktaş Kültür Merkezi’nde başlayacak. Açılış gününde yönetmen Ezel Akay, yazar Barış İnce ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in katılacağı söyleşi gerçekleştirilecek. Program, 11 Nisan Cumartesi günü Nejat Uygur Sahnesi’nde “Yan Rol” isimli tiyatro gösterimiyle devam edecek. Etkinliğin son günü olan 12 Nisan’da ise Rauf Denktaş Kültür Merkezi’nde “Kitabın Rüyası” belgesel gösteriminin ardından düzenlenecek panele yazar Latife Tekin, yazar Aslı Atasoy ile gazeteci-yazar Kadri Gürsel katılacak.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Köy Enstitüleri’nin önemine dikkat çekerek, bu mirasın günümüze ışık tutan yönlerinin tartışılmasının değerli olduğunu ifade etti. Ergin, her yıl Köy Enstitüleri’nin kuruluş yıl dönümünde önemli isimleri Ayvalık’ta ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, kentin bir kültür şehri olma yolunda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.