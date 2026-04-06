Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... Özkan Yalım görevden alınmıştı: Uşak Belediye Meclisi, CHP’li Hatice Terekeci'yi başkanvekili seçti

6.04.2026 15:27:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/İzmir
Takip Et:
Son dakika haberi... Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın görevden alınmasının ardından belediye meclisi, CHP grubunun adayı Av. Hatice Terekeci Özkan’ı başkanvekili seçti.

Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Özkan Yalım’ın yerine Uşak Belediye Başkanvekili görevini yerine getirecek adaylar için seçim yapıldı.

CHP’nin adayı Hatice Terekeci Özkan, Uşak Belediye Başkanvekili olarak seçildi.

29 ÜYE OY KULLANDI

Meclis toplantı salonunda yapılan kapalı zarf usulü oylamada, 29 üye tercihlerini sandığa yansıttı.

Seçimde CHP’li Hatice Terekeci Özkan 18 oy alırken, AKP adayı Şemsettin Karabulut ise 9 oyda kaldı. 2 oy ise boş olarak kabul edildi.

2. tura giden seçimde de oy sayıları değişmeyince 3. turda  saf çoğunluğa giderek 18 oy alan Av. Hatice Terekeci Özkan başkan vekili oldu.

AKP adayı Şemsettin Karabulut ise 9 oy alırken, 2 oy ise boş kullanıldı.

İlgili Konular: #uşak #Özkan Yalım