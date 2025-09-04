Ayvalık’ta Öğrenci Kent Lokantasında 3 çeşit yemek 30 lira

Ayvalık Belediyesi, öğrencilerin bütçesine destek olmak amacıyla geçen yıl hizmete açtığı öğrenci kent lokantalarında bu yıl da yemek ücretlerine zam yapmadı. Boğaziçi Otel’in altında ve adliye arkasında bulunan iki lokanta, 15 Eylül’den itibaren yeniden öğrencilerle buluşacak. Geçen eğitim döneminde 86 bin 624 tabldot hizmeti verilen öğrenci kent lokantalarında, bu yıl da üç çeşit yemek ve yanında meyve, yine 30 Türk Lirası’ndan sunulacak.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Gençler, üç çeşit yemek ve meyve yine 30 Türk Lirası. Öğrencilikte bütçeyi dengelemek hem aileler hem de öğrenciler için önemli. Bu nedenle yemek ücretlerine zam yapmadık. Öğrencilerimize kaliteli, lezzetli ve uygun fiyatlı yemekler sunmaya devam edeceğiz,” dedi.

Öğrenci lokantalarının gençlerin sosyal yaşamına da katkı sağladığını vurgulayan Başkan Ergin, “Sağlıklı, doyurucu ve lezzetli yemeklerle öğrencilerimizin enerjisini artıracak bir ortam hazırladık. Lokantalarımız Ayvalık Belediyesi’nin tam sorumluluğunda, titizlikle öğrenciler için hazırlandı. Çünkü sizler Ayvalık’ın geleceğisiniz” diye konuştu.