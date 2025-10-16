Ayvalık Zeytin Hasadı Festivali başlıyor

Bu yıl 20’ncisi düzenlenen Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali, 17 Ekim sabahı saat 11.00’de Dr.Fazıl Doğan Meydanı’ndan kortej yürüyüşü ile başlayacak. Cumhuriyet Meydanı’nda açılış konuşmaları, halk oyunları ve gösterileriyle gün boyu yoğun bir program ile devam edecek festivalde Kadın El Emekleri ve Zeytinyağlı Lezzetler Pazarı’nın açılışı da yapılacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel, “Tarlada Sembolik Zeytin Hasat Töreni” İzmir-Çanakkale yolu üzerindeki Barbun’un Çiftliği’nde yapılacak. Saat 16.00’da da Zeytin ve Zeytinyağı Büyük Festival Pazarı’nın açılışı Kırlangıç Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Festivalin ilk konseri yine Kırlangıç Yaşam Merkezi’nde Çim Alan Sahne’de sanatçı Ege, şarkılarıyla sanatseverlerle buluşacak. Bu yıl festivalde köyler de unutulmadı; MOMO Köylerde Müzikli Danslı Çocuk Tiyatrosu, Akçapınar Köy Meydanı’nda, çocuklar için perde diyecek.

SPORDAN KONSERE KADAR DOLU PROGRAM

Festivalin ikinci gününde 09.30-10.30 saatleri arasında Kırlangıç Çim Alan Sahne’de, nefes ve yoga etkinliği, kürek, rüzgar sörfü ve yelken gösterimleri ilgi odağı olacak. Küçükköy Kıraaarthane’de, Dijital Hasat Zeytin Temalı Oyu Tasarımı yapılacak. Festivalin ikinci konserinde Cumartesi akşamı Suzan Kardeş saat 20.30’da Kırlangıç Yaşam Merkezi Çim Alan’da sahne alacak. Kırlangıç Yaşam Merkezi’nde Zeytin ve Zeytinyağı Büyük Festival Pazarı saat 10.00’dan itibaren Pazar akşamına kadar açık olacak. Ayvalık Cumhuriyet Meydanı’ndaki Kadın El Emekleri ve Zeytinyağlı Lezzetler Pazarı, Cuma gününden Pazar akşamına kadar açık kalacak. Gezici konserler gün boyu Kırlangıç Yaşam Merkezi sürecek. Nostaljik Gondol Traktörler Kırlangıç Yaşam Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı arası gün boyu ring seferleri düzenlenecek. Hasat Festivali resmi açılışının ardından Cumhuriyet Meydanı’ndan Barbun’un Çiftliği’ne araç kaldırılacak, ayrıca Büyük Hasat Festivali konserleri için köylerden Ayvalık’a 18.30’da araçlar kaldırılacak.

ZEYTİNİN GELECEĞİ KONUŞULACAK

Ege’nin İki Kıyısında Zeytincilik başlıklı panelin moderatörlüğünü gazeteci yazar A.Nedim Atilla yapacak. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağçı ve Midilli Belediye Başkanı Panagiotis Christofas panele konuşmacı olarak katılacak. Ayvalık Endüstriyel Peyzajı ve Yerel Yönetimlerin Rolü konulu panelin Moderatörlüğünü Dr. Berrin Akın Akbüber yapacak. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Eski, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Bilgi Üniversitesi UNESCO Konsey Başkanı Doç.Dr. Serhan Ada ve Prof.Dr. Hasan Kazdağlı konuşmacı olarak yer alacak.

PROGRAM ŞU ŞEKİLDE

Türkiye ve Dünya’da Lisanlı Depoculuk:

Moderatör GMKA Bölgesel Kalkınma Uzmanı Candan Şahin, panelistler: Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Nacak, Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Halil Aykut

Coğrafi İşaretli Ürünler, Kooperatifçilik ve Yerel Kalkınma:

Moderatör Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Planlama ve Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Arman Zafer Yalçın. Konuşmacılar: Tarım Yazarı, Gödence Kooperatif Başkanı Çağatay Özcan Kokulu, TARİŞ Stratejik Planlama Danışmanı Dr. Hakkın Çetin, Metro Gıda Kategori Müdürü Birol Uluşan ve Tanışık Danışmanlık Kurucu&27. Dönem Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işık Gece

Zeytinin Dünya Mutfaklarındaki Yolculuğu:

Moderatör: Seyahat, Yeme, İçme ve Yaşam Tarzı Yazarı Sermet Severöz, Swiss Otel Executive Chef Soner Keskin, Raffles İstanbul Executive Chef Okan Aydemir, Manej Urla Executive Chef Can Ceylan ve Beğendik Abi’nin Kurucu&Şefi Handan Kaygsuzer

Zeytin Hasadı Kitapları Üzerinden Ayvalık’ı Okumak:

Moderatör: Yönetmen, Yemek Kültürü Uzmanı Zeynep Kazancıgil, konuşmacılar: Edebiyatçı ve Yazar Halil Genç, Şair, Yazar ve Yayıncı Turgut Baygın, Araştırmacı ve Zeytin Hasadı Kitapları Koordinatörü Serkan Aziz Ceyhan.

Ayvalık’ta Zeytinin 102 Yıllık Serüveni:

Moderatör: Akademisyen, Ekonomist Prof.Dr. Sedat Aybar. Konuşmacılar: Arkeolog, Foça Kazıları Eski Başkanı Prof.Dr. Ömer Özyiğit, Komili Türkiye Orijinasyon Müdürü Mehmet Cavlı, Deniz Sabuncugil Sabuncugil Zeytinyağları 5. Kuşak Temsilcisi.

Doyum Olmaz Ürünleriyle Ayvalık Mutfağı:

Moderatör: Zeytinyağı Tadım Uzmanı Dr. Suzan Kantarcı Savaş. Konuşmacılar: Araştırmacı, Yemek Kültürü Yazarı, Şef Arzu Acurol, Danışman ve Yönetici Şef Aylin Yazıcıoğlu, Antre Gourmet Kurucu ve Yazar Berrin Bal Onur, Antre Gourmet Kurucu ve Yazar Neşe Biber.

Zeytincilik ve Zeytinyağı Üretiminin Yaşadığı Sorunlar:

Moderatör: Prof.Dr. Abdullah Soykan: Konuşmacılar: BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu, 24-25-26 dönem milletvekili, gazeteci ve yazar, TGRT Haber Ekonomi Müdürü Celal Toprak, Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Oda Temsilcisi Bülent Kanyılmaz.

Söyleşi ve Sunumlar:

Küresel Isınma ve İklim Kanunu: Gazeteci, Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırın

Akdeniz Tipi Beslenme ve Zeytinyağı: Gazeteci ve Yazar A. Nedim Atilla

Zeytinyağı ve Sağlık (KİTVAK): Gazeteci Yazar, KİTVAK Müdürü Oya Pardak

Belgesel ve Gezi Deneyimleri: Fotoğrafcı, belgeselci Coşkun Aral

Zeytinin Hikayesi: Belgeselci Gazeteci Yazar Nebil Özgentürk.

Ayvalık Zeytinyağının Şeflerle Bulaşması:

Moderatör: İçgörü ve Stratejik Pazarlama Danışmanı. Konuşmacılar: Kürşat Tarım Müdürü Zeynep Kürşat, Novavera Zeytin Kurucusu Bahar Alan, Zeytinyağı Tadım Uzmanı Dr. Suzan Kantarcı Savaş, The Red Balloon Kurucu Ortağı&Şefi Ulaş Durmaz.

Zeytinyağında Teknoloji ve Kalite:

Moderatör: Kahyaoğlu Paslanmaz Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Avşar Kahyaoğlu, Oleolog Balıkesir Üniversitesi Zeytin İşleme Program Öğretim Üyesi Mücahit Kıvrak, Edremit Körfezi Zeytin Üretici Dernekleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Dilşen Oktay, Zeyitnyağı Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Abidin Tatlı, Ziraat Mühendisi/Danışmanı Murat Küçükçakır, Arizona Üniversitesi Antropoloji bölümü Prof. Brian Silverstein.

Ürün Güvenliğinde Gıda Etiketi Okuma ve Zeytinyağında taklit ve Tağşiş:

Moderatör: Bilinçli ve Örgütlü Tüketici Derneği Başkanı Firdevs Koroğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Yüksek Mühendisi Mehtap Aydınlı, Ayvalık Zeytin Üreticileri Derneği Başkanı Aydın Şensal, Biliniçli ve Örgütlü Tüketici Derneği Üyeleri.

Ayvalık Zeytinyağının Yükselişinde Medyanın Rolü:

Moderatör: Gastronomi köşe yazarı Zühre Kurt. Konuşmacılar: Tarım Gıda Yazarı, Zeytinyağı ve Şarap Tadım Uzmanı Bilgi Keykubat, Hürriyet gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Deniz Sipahi, Gazeteci Yazar Gila Benmayor, Gazeteci Yazar Adnan Kaya, Gazeteci, Yazar Gezer Fatih Türkmenoğlu, Gastronomi Yazarı Rıza Sönmez.

Ayvalık’tan Dünya Sofralarına Zeytinyağı Yolculuğu:

Moderatör: Komili Türkiye Orijinasyon Müdürü Mehmet Cavlı. Konuşmacılar: Savola Türkiye Yudum Gıda Genel Müdürü Houmer Balazadeh, Özgün Zeytinyağları 3. Kuşak Temsilcisi Halil Sucu, Köklü Zeytinyağı 4. Kuşak Temsilcisi&Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Mustafa Kürlek, Olivemore Gıda Yüksek Mühendisi Doc. Dr. Şahnur Irmak, Kozoliv Zeytinyağı Kurucusu Halil Can.

WORKSHOPLAR

18 Ekim Cumartesi

Zeytinyağından Sabuna 100 Yıllık Yolculuk&Coğrafi İşaret Tescilli Tadım:

Deniz Sabuncugil-Sabuncugil Zeytinyağları 5. Kuşak Temsilcisi

Cunda Lor Tatlısı ve Zeytinyağlı Dondurma, Zeytin Krokan Eşliğinde:

Selen Mağzalcıoğlu-7 Mila Restaurant Kurucusu&Executive Şefi

Zeytinli Foccacia:

Özge Kırkpınar Yılmaz-Danışman Şef

19 Ekim Pazar

Mantarlı Enginarlı Pilav:

Dilek Yetkiner-Ege Mutfağı Danışman Şefi

Bakla Yatağında Zeytinli Ot Kavurması:

Nevin Us-Bütüncül Şef&Gastronomi Yazarı

Zeytinyağlı Balıklı Kek Kolay

Pişmeyen Çikolotalı Tatlı

Yoğurtlu Hamur Kızartması

Elif Korkmazel-TV Programcısı, Sunucu&Şef

Zeytinyağlı Turşular

Aylin Yazıcıoğlu-Danışman Şef