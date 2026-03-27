Baharda sinema şöleni başladı

Institut français İzmir, mart ve nisan aylarını kapsayan yeni sinema kulübü programıyla kapılarını sinemaseverlere açtı. Fransız sinemasının klasikleşmiş eserlerinden çağdaş yapımlarına kadar uzanan geniş bir seçki, 21 Nisan'a kadar izleyiciyle buluşacak.

Kültür-sanat faaliyetlerinin şehirdeki önemli duraklarından biri olan merkez, hazırladığı programla sinemaseverlere farklı dönem ve anlatı biçimlerini bir arada sunuyor. Orijinal dilinde ve Türkçe altyazılı olarak gerçekleştirilecek gösterimler, Institut français İzmir’in sinema salonunda Salı günleri saat 19.00, Cumartesi günleri ise saat 16.00 seanslarıyla sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.

"SİNEMANIN BÜYÜLEYİCİ EVRENİNE YOLCULUK"

Institut français İzmir Müdürü Juliette Bompoint, bahar programının sinema tarihine damga vurmuş yönetmenlerin klasiklerinden, günümüzün dikkat çekici yapımlarına uzanan bir seçki sunduğunu belirtti. Bompoint, programın izleyicileri sinemanın büyüleyici evreninde, aşk, gençlik, hafıza ve özgürlük temalarıyla bir yolculuğa davet ettiğini ekledi.

Sınırlı salon kapasitesiyle numarasız oturma düzeninde gerçekleştirilecek etkinliklerin biletleri, gösterimlerden 30 dakika önce gişeden temin edilebilecek.

Program takvimi:

28 Mart (16.00): Playlist

31 Mart (19.00): Biri Şarkı Söylüyor, Diğeri Söylemiyor

4 Nisan (16.00): Söylediğimiz Şeyler, Yaptığımız Şeyler

7 Nisan (19.00): Hayvani

11 Nisan (16.00): Hiroshima Sevgilim

21 Nisan (19.00): Herkes İş Başına