Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 13 yeni aracı hizmete aldı

“Ulaşılmayan yol, gidilmeyen mahalle kalmayacak” ilkesiyle şehrin her noktasına kesintisiz, konforlu ve güvenli ulaşım hizmeti götürmek için çalışan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma filosunu güçlendiriyor. Akın’ın katıldığı törenle 11 yeni toplu taşıma aracı ve 2 yeni yol yardım aracı daha hizmete alındı.

Salih Tozan Kültür Merkezi yanında gerçekleşen “11 Otobüs ve 2 Yol Yardım Aracı Hizmete Alım Töreni”ne Akın’ın yanı sıra CHP İl Başkanı Erden Köybaşı, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Naki Çetin, BBB Başkan Vekilleri Volkan Altınöz ve Ferit Gündoğdu, Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, BTT Genel Müdürü Mustafa Ömür Boyuer, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

Yola çıkarken Balıkesir’in her köşesinde, her mahallesinde, tüm vatandaşların yaşamına dokunan ve kimseyi ayırt etmeyen bir yönetim anlayışını hakim kılacağının sözünü verdiğini hatırlatan Akın, bugün o sözü tutmanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını belirterek, “Hep söylüyordum, Balıkesir’imizde ulaşılamayan hiçbir yer kalmayacak. Çünkü burası Büyükşehir. Kısa süre önce hizmete aldığımız 14 araç ve şimdi filomuza katılan 11 aracımızla toplam 25 otobüsümüzü şehrimize kazandırmış olduk. Altını çizerek söylüyorum, bunların daha da devamı gelecek” diye konuştu.

2024 yılı Nisan ayından bu yana toplu taşıma altyapısını güçlendirerek hem şehir merkezinde hem de kırsalda daha kaliteli, konforlu ve erişilebilir bir ulaşım hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olduklarının altını çizen Akın sözlerine, şöyle devam etti:

“BALIKESİR’İN DÖRT BİR YANINDA HİZMET VERECEK”

“Bugün burada, bu emeğin yeni meyvelerini sizlerle paylaşıyoruz. Filomuzu yeniledik, büyüttük, güçlendirdi. 2025 model 7 adet Karsan Atak, 4 adet Iveco Crossway ve 2 adet yol yardım aracı olmak üzere toplam 13 yeni aracı filomuza kattık. Her biri modern, çevreci, konforlu ve güvenli araçlarımız; artık Balıkesir’in dört bir yanında hizmette olacak. Ama biz sadece filomuza araç eklemedik. Ulaşım ağımızı da genişlettik, şehirle kırsalın arasındaki mesafeyi daha da kısalttık. 2024 yılının başında 199 olan hat sayımıza, 66 yeni hat ekleyerek bunu 265’e çıkarttık. Ve en önemlisi, daha önce toplu taşıma hizmeti alamayan 187 mahallemize ilk kez ulaşım hizmeti götürdük. Yani sadece yolları değil, gönülleri de birbirine bağladık.

“BALIKESİR’İN HER NOKTASINA BELEDİYEMİZİN GÜLERYÜZÜ ULAŞACAK”

Hiçbir vatandaşımız ‘Ulaşım yok’ demeyecek; Balıkesir’in her noktasına belediyemizin güleryüzü ulaşacak. Hizmet götürmek kadar gönüllere dokunmakta çok önemli. Bir mahallemizde çocuklarımız okullarına gidemiyorsa işte o an Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz, anında evlatlarımızın yanında oluyor. Emeklilerimiz, yaş almış vatandaşlarımız pazara gidemiyorsa Büyükşehir Belediyesi onların emrinde ve hizmetindedir. Yatırımlarımızla birlikte hizmet kapasitemiz de büyüdü. Günlük ortalama 25 bin kilometre olan taşıma mesafemizi, yüzde 20 artırarak 30 bin kilometrenin üzerine çıkarttık. Aylık sefer sayımızı da bin 361’den bin 624’e yükselttik. Bu rakamlar sadece birer sayı değildir. Bu rakamların her biri; bir öğrencinin okuluna, bir annenin pazarına, bir emekçinin işine zamanında ulaşabilmesi demek. Bu rakamlar, hizmetlerimizin halkımızın hayatına değdiğinin somut bir delilidir. Biz, bunu başardık hemşehrim.”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşımda sadece hemşehrilerini araçlarla taşımadıklarını aynı zamanda adaleti, erişebilirliği ve konforu da taşımak istediklerini belirten Akın, şunları kaydetti:

“HİZMET, EMEK VE ADALET VAR”

“Bu şehirde kimsenin geride kalmasını istemiyoruz. Kırsalda da merkezde de, her vatandaşımız aynı hizmet, aynı kalite ve aynı güler yüz hakkına sahip. Bu başarı, bir ekip başarısıdır. Tüm çalışma arkadaşlarıma, bu hizmeti büyük bir özveriyle yürüten şoför kardeşlerime ve her zaman bize inanan siz kıymetli hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Balıkesir’in yolları artık daha güçlü, daha güvenli, daha konforlu. Biz bu yolda halkımızla birlikte yürüyoruz. Bu yolun her durağında hizmet, her kilometresinde emek, temelinde ise adalet var. Balıkesir’in her köşesinde, tüm hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Birlikte, adım adım Balıkesir’i geleceğe taşıyacağız. Verdiğimiz sözlerin hepsinin arkasındayız. Ve hepsine mavi tik atıyoruz.”

BTT Genel Müdürü Ömür Mustafa Boyuer ise “Şehrimizin ulaşım hizmetlerini daha konforlu, güvenli ve erişebilir bir hale getirmek için yol yürüyoruz. Bu yeni araçlarımız yalnızca ulaşım altyapımızı güçlendirmekle kalmayacak aynı zamanda vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak. Kırsaldan merkeze, denizden karaya her noktada daha güçlü bir ulaşım ağı oluşturacaklar. Ulaşım bir şehirdeki her bireyin en temel haklarından biridir. Ulaşımın kesintisiz, erişilebilir ve adil olması gerekir. Biz, BTT olarak bu anlayışla hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.