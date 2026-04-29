Balkan ve Rumeli dernekleri Konak’ta buluştu: Birlik ve dayanışma vurgusu

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil’in katılımıyla gerçekleşen Rumeli, Balkan ve Ada Türkleri Dernekleri Buluşması’na katıldı. İzmir İl Başkanlığı tarafından Alsancak’taki Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen buluşmaya, PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, İl Başkanı Çağatay Güç, İlçe Başkanı Serkan Kalmaz, geçmiş dönem İzmir milletvekili Sabri Ergül, il ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, geçmiş dönem ilçe başkanları, partililer, Rumeli ve Balkan derneklerinin temsilcileri ile muhtarlar da katıldı. Birlik ve dayanışma vurgusunun ön plana çıktığı toplantı, talep ve görüşlerin dinlenmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

TAMAYLIGİL: NİLÜFER BAŞKANIMIN BAŞARILARI GURUR KAYNAĞIMIZ

Katılımcıların güçlü alkışları eşliğinde konuşmasına başlayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, “Cumhuriyet Halk Partisi, ülkemizin kurucusu ve kurtuluşun mimarı Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi. Ne mutlu ki onun hemşehrisiyiz ve sonuna kadar onun ruhuyla mücadeleye devam edeceğiz. Birileri ne yapmaya çalışırsa çalışsın Atamızın ne izini ne de ismini silebilir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkanı da Makedonyalı, bir Balkan göçmeni. Birlikte toplantılara katılıyoruz, ‘Akrabalarım, kardeşlerim ben geldim’ diyerek söze başlıyor. Çok şanslıyım; partimin kurucusu da genel başkanı da Balkanlı. Anneannem çocukken bize masal yerine nasıl geldiklerini anlatırdı ve göç yolundaki acıların nasıl burada gözyaşı ile beraber berekete döndüğünü onlarla yaşadık. Biz kendimize inanıyoruz ama en çok da size inanıyoruz. Türkiye’yi bugünkü kara talihinden çevirmemiz, sizlerin desteği ve beraber çalışmamızla olacak. Biz hiçbir zaman göçmen diye tabir edilecek bir sıfatta olmadık. Biz Türkiye’nin kurucu unsurlarıyız, sevdalısıyız. Sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum, umarım en kısa zamanda tekrar buluşuruz. Bir kız kardeşim burada, Konak’ın başında. Onun başarıları her zaman gurur kaynağımız olmaya devam edecek” dedi.

YÜCEL: BALKAN VE RUMELİ KÖKENLİ KARDEŞLERİMİZİN KIRMIZI ÇİZGİLERİ ATATÜRK’TÜR

“Balkan göçmeni, Makedonya göçmeni bir ailenin ferdi olarak bugün aranıza katıldım” diyen CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bizleri buluşturan genel başkan yardımcımıza, il başkanımıza, ilçe başkanımıza ve belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Önemli tarihi, kritik bir seçim yaklaşıyor. Bu salonda Cumhuriyet Halk Partili olmayan arkadaşlarımız da olabilir. Ama biz şunu biliyoruz ki, Balkan ve Rumeli kökenli kardeşlerimizin kırmızı çizgileri Mustafa Kemal Atatürk’tür, Cumhuriyet’tir, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğüdür.”

GÜÇ: BUGÜN SÖZÜ SİZE VERİYORUZ

Farklı ilçelerde de gerçekleşen buluşmalar sayesinde Balkan ve Rumeli dernek temsilcilerinin beklentilerini dinleme fırsatı bulduklarını kaydeden CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, şunları söyledi: “Bugün, sözü biz dernek temsilcilerimize veriyoruz. Onlar şehrimizi gelecek ve bizlerle ilgili beklentilerini bizlere dile getiriyorlar. Genel Başkan Yardımcımız da parti programımızı anlatıyor. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz İzmir’de büyük bir aileyiz. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’nin birinci ve kurucu partisidir. Bizler bu olgunlukta davranmaya, ahlaklı ve dürüst siyaset yapmaya devam edeceğiz.”

MUTLU: KONAK’IN HER KÖŞESİNDE BU KÖKLERİN İZİNİ SÜRMEK MÜMKÜN

Toplantıda dile getirilen görüş ve önerilerin kendileri için önemli bir yol haritası olacağını ifade eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Bugün bu toplantı benim için farklı bir anlam ifade ediyor. Ben Balkanlardan, Yunanistan’ın Serez kentinden gelen bir ailenin çocuğuyum. Mübadele son derece hüzünlü bir süreç olsa da, bu topraklara gelenler taşıdıkları birikim ve değerlerle Türkiye Cumhuriyeti’nin laik ve demokratik bir hukuk devleti olarak inşa edilmesinde büyük bir mücadele vermişlerdir. Biz Konak’ta bu kadim kültürü unutturmadan, bu gelenekleri ve getirilen birikimi gelecek kuşaklara da ulaştırarak bir belediyecilik yapmayı hedefledik. Bugün Konak’ın her köşesinde mübadelenin ve bu köklerin izini sürmek mümkün. Bu zenginliğimizi, meşhur Balkan komşuluğunu, sofralardaki bereketi Konak’ın her mahallesine yansıtmaya çalışıyoruz. Buradan eminim ki hep birlikte daha güçlü Konak, İzmir ve Türkiye için birlikte hareket ederek çıkacağız” dedi.

KALMAZ: AYNI GEÇMİŞİN VE DUYGUNUN İNSANLARIYIZ

Balkan coğrafyasının acıların ve hasretin olduğu kadar direnişin ve kardeşliğin de adı olduğunu belirten CHP Konak İlçe Başkanı Serkan Kalmaz, “İzmir’imizin tüm ilçelerinde ve Konak’ta yaşayan Boşnak, Arnavut, Makedon, Rum ve Balkan kökenli tüm hemşehrilerimiz bu şehrin kültürüne, ruhuna ve dayanışma anlayışına büyük katkılar sunmaktadır. Farklı şehirlerden, farklı zamanlarda gelmiş olsak da aynı kültürün aynı geçmişin ve aynı duygunun insanlarıyız. Konak İlçe Başkanlığı olarak bizler de bu birlikteliğin her zaman yanında olmaya, sizlerle bu kültürü yaşatmaya ve her zaman güçlendirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.