Başkan Adil Kırgöz traktör başında

İzmir’in Dikili ilçesinin tarım merkezlerindeki tarla ve zeytinliklerde çiftçilerle bir araya gelen Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, yeni ekim ve dikim döneminin başlangıcına eşlik etti. Tarlada mesai yapan çiftçileri ziyaret eden ve traktörün başına geçerek toprağı süren Kırgöz, yeni sezonun tüm üreticiler için huzurlu, verimli ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

“MALİYET YÜKÜ ÜRETİCİNİN BELİNİ BÜKÜYOR”

Üreticinin son dönemde yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çeken Kırgöz, tarımsal üretimin stratejik önemine vurgu yaptı. Kırgöz, “Mazot, gübre ve tohum gibi girdi maliyetlerinin üreticimizin omuzlarına bindirdiği yükün farkındayız. Bu yük sadece çiftçimizin değil, hepimizin sofrasını ve geleceğini doğrudan etkiliyor. Küresel gıda krizinin konuşulduğu bir dönemde, toprağına sahip çıkan her bir üreticimiz aslında bu ülkenin yarınlarını inşa ediyor. Bizler, yerelde her zaman olduğu gibi çiftçimizin de yanındayız ve bu zorlu şartları birlik ve beraberlik içerisinde aşacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

“ÜRETTİKÇE ÜLKEMİZ KAZANACAK”

Konuşmasında tarımsal geleceğe dair değerlendirmelerde bulunan Kırgöz, "Amacımız; çiftçimizin tarlasına endişeyle değil, güvenle girdiği bir düzeni tesis etmektir. Yapılacak yeni planlamalarla, üretim maliyetlerini düşürecek adımları kararlılıkla atacak, mazot ve gübre gibi temel girdilerdeki vergi yüklerini hafifleterek üreticimize nefes aldıracağız. Tarımsal desteklerin hakkaniyetli ve zamanında yapıldığı, çiftçinin emeğinin karşılığını tam olarak aldığı bir Türkiye mümkün. Üreticimiz kazandıkça, soframızın bereketi de ülkemizin refahı da artacaktır" ifadelerini kullandı.

DİKİLİ’DE ÜRETİM MESAİSİ

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü öncesinde gerçekleşen bu anlamlı ziyarette; Dikili'nin zeytininden mısırına, zeytinyağından ayçiçeğine, pamuğundan bamyasına kadar her mahsulün bölge ekonomisi için taşıdığı değere vurgu yapıldı. Ziyaret, yeni sezonun hayırlı olması dilekleri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.