Başkan Çavuşoğlu: Kayıt dışılığa son verdik

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, profesyonel bir yönetim modeline kavuşturularak tüm gelir ve nakit akış mekanizmaları kurumsal bir niteliğe büründürüldü. Bu kapsamda atılan en radikal adım, tüm tahsilat süreçlerinin istisnasız bir şekilde bankacılık sistemi üzerinden yürütülmeye başlanması oldu. Kayıt dışılığın önüne geçen ve tam şeffaflık sağlayan bu mali disiplin uygulaması, şirketi bugüne kadar görülmemiş bir ciro seviyesine taşıdı.

İLK 3 AYDA 4,4 MİLYON LİRAYI AŞAN KÂRA ULAŞILDI

Uygulanan doğru iş planı ve sıkı mali denetimler, 2026 yılının ilk çeyreğinde net finansal verilere yansıdı. Kültür AŞ, 31 Mart 2026 tarihli ilk üç aylık geçici vergi döneminde 20.927.436,02 TL net satış tutarına ulaşarak rekor kırdı. Güçlü ciro artışıyla birlikte şirketin aynı dönemdeki dönem net kârı ise 4.482.943,93 TL olarak kayıtlara geçti.

“KAYIT DIŞILIĞA SON VERDİK, KAMU KAZANDI”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, belediye iştiraklerinin tamamında başlattıkları mali disiplin anlayışının somut başarılara dönüştüğünü vurgulayarak, “Kültür AŞ’de göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kurumsal, profesyonel ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını hâkim kıldık. Özellikle açık hava tanıtım sektöründeki faaliyetlerimizde tüm gelirleri kayıt altına alarak tahsilatların tamamını bankacılık sistemi üzerinden gerçekleştirmeye başladık. Bu hamlemizle hem sisteme güven getirdik hem de kayıt dışılığın tamamen önüne geçtik. Bu adımlarımızın ardından şirketimiz bugüne kadar görülmemiş bir ciroya ve güçlü bir kârlılık yapısına kavuştu. Kamu kaynaklarını halkımız adına korumaya ve büyütmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çavuşoğlu, bu finansal başarıda emeği geçen Kültür AŞ Genel Müdürü Ferhat Çelik ve ekibine teşekkür ederek şirketin Denizli halkına daha nitelikli hizmet sunmak adına sürdürülebilir büyüme odaklı vizyonuna kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.