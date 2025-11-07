Başkan Mutlu: Yaşam yolculuğunuzda yanınızdayız

Konak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Ziya Zişan Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde “Alzheimer, Demans ve Sağlıklı Yaş Alma” başlıklı seminer programına başladı. Müdürlüğe bağlı Psikososyal Destek Merkezi psikologları tarafından verilen eğitimlerin ilki, merkez üyelerinden yoğun ilgi gördü. Alzheimer, Anksiyete, Depresyon, Ölüm Korkusu, Deliryum, Uyku Bozuklukları gibi konu başlıklarına değinilecek; Demans ve Demanslı kişilere bakım veren yakınlarının dikkat etmesi gerekenler üzerinde durulacak seminer dizisi beş hafta boyunca devam edecek. Program kapsamında yaşlılık dönemine ait olan ruhsal değişimler ve yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında yapılabilecekler ile ilgili farkındalık kazandırmak hedefleniyor.

“KOMŞULARIMIZIN YANI BAŞINDAYIZ”

Göreve geldiği ilk 100 gün içinde Psikososyal Destek Merkezi’ni kente kazandırarak, Konaklıların asla yalnız hissetmeyeceğini vurgulayan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, değerli bir seminer programı başlattıklarını belirtti. Yenidoğandan ileri yaşa, her yaşta Konaklıların yanında olduklarını vurgulayan Başkan Mutlu, “Konak’ta hiçbir komşumuz kendisini yalnız hissetmeyecek, diyerek yola çıkmıştık. Eşit, adil bir kent oluşturma çabamızda her zaman komşularımızın yanı başındayız. İleri yaştaki komşularımızın da yaşam yolculuğunda kaliteli yaş almaları için yanlarında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.