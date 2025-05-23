Başkan Öküzcüoğlu: Alaşehir’i kültür ve turizm merkezine dönüştüreceğiz

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, bu yıl ilk kez Uluslararası Müzeler Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Alaşehir Belediyesi ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Manisa Müze Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen program, St. Jean Kilisesi’nde gerçekleştirilen törenle başladı. Törene Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Manisa Müze Müdürü Eren Sülek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetin, Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, öğrenciler, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından protokol konuşmalarına geçildi.





Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu yaptığı konuşmada, ilçede turizmi geliştirmek amacıyla birçok çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, “2019 yılında göreve geldiğimizde elimizde turizm potansiyeli vardı ancak temel altyapı eksiklikleri nedeniyle bunu değerlendiremiyorduk. İlk iş olarak turistlerin kullanabileceği hijyenik tuvaletler yaptık. Ardından yönlendirme levhaları, bilgilendirme panoları ve Braille alfabesiyle görme engellilere yönelik kitapçıklar hazırladık. Senjan Kilisesi, Kurşunlu Han, Alaşehir Kongre Evi, Amfi Tiyatro ve Tapınak gibi birçok tarihi değeri gün yüzüne çıkarmak için çalışmalar başlattık. Turizm haritaları bastırdık, Toptepe’deki kazılar sürüyor. Amacımız Alaşehir’i kültür ve turizm açısından bir cazibe merkezine dönüştürmek” diye konuştu.

“ESKİ PHİLADELPHİA, BUGÜNKÜ ALAŞEHİR”

Etkinlikler kapsamında, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığı, Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM), Ankara Üniversitesi Müzecilik ve Çocuk Gelişimi bölümleriyle iş birliği içinde hazırlanan “Kültür Koruyucuları” programı çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Programda; müzik dinletileri, panel ve söyleşiler, “Çivi Yazılı Belgelerle Mezopotamya’dan Anadolu’ya 4000 Yıl Önce Çocuk Olmak” sunumu, tablet atölyesi, “Eski Philadelphia, Bugünkü Alaşehir” konulu konferanslar ve Antik Çağ Ezgileri temalı müzik etkinlikleri yer alıyor.





Manisa Müze Müdürü Eren Sülek ise Nisan ayında açılan yeni müze ile birlikte daha katılımcı ve interaktif bir müzecilik anlayışı benimsediklerini belirterek, “Yeni dönemde hem müze hem de hizmet birimlerinde ziyaretçilerin daha fazla dahil olduğu etkinliklerle farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.