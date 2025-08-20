Başkan Öküzcüoğlu'ndan çalışanlara ücretsiz tatil imkanı

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, belediye çalışanları için Didim orman kampında özel bir tatil imkanı sağladı. Belediye çalışanlarının tatillerini geçirmesi için kamp yerinde 8 tane çadır kuruldu.

“BURASI ÖKÜZCÜOĞLU OBASI”

Çalışanlar için kurulan bu özel kampta her şeyin düşünüldüğünü belirten Başkan Ahmet Öküzcüoğlu, "Didim orman kampındayız. Belediye olarak buraya 8 tane çadır kurduk, yaklaşık 15 metre kare çadırlarımız 3'e 5 boyunda çadırlarımızın içinde 4'er kişilik odalar hazırladık izinlerini kullanacakları zaman belediye çalışanlarımız arzu ederlerse burada çadır kampında tatillerini yapabilirler. Deniz 50 metre ileride her şeyimiz mevcut sabah ve aksam yemeği veriyoruz. Bizimkisi Halil İbrahim sofrası buyurun gelin, paylaşırız. Otelde de kalabiliriz fakat sıcak sohbet ve kaynaşma açısından daha önemli. Hababam Sınıfı’nda inek obası vardı. Burası da Öküzcüoğlu obası oldu" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'da orman kampında ziyarette bulundu.