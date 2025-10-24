Başkan Sengel: Efes Tarlası Yaşam Köyü bir Cumhuriyet projesidir

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Derneği’nin (USKD) Ekim ayı toplantısında Efes Tarlası Yaşam Köyü üzerinden sürdürülebilir kalkınmayı anlattı. Başkan Sengel, Efes Tarlası Yaşam Köyü’nün sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle örtüşen bir Cumhuriyet projesi olduğunu vurguladı. Sengel, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün üretim vizyonuna ve Cumhuriyetin fabrika ayarlarına ve değerlerine dayanarak, günümüzün ihtiyaçları doğrultusunda projeler üretmek çok kıymetli. Efes Tarlası Yaşam Köyü de tam olarak bu anlayışla hayata geçirilmiş bir projedir” dedi.

Başkan Sengel, konuşmasında projenin temelini oluşturan Cumhuriyet değerlerine dikkat çekerek; Efes Selçuk’ta kadın emeğini güçlendiren üretim kooperatifleri, çevreye duyarlı tarım uygulamaları, sürdürülebilir turizm ve kültürel mirasın korunması amacıyla hayata geçirilen çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

BU BAŞARI TÜRKİYE'NİN GURURU

Toplantının açılış konuşmasını yapan USKD Başkanı Ayla Alkan, Cumhuriyetin kadınlara kazandırdığı hakların önemine değinerek, Efes Tarlası Yaşam Köyü’nün Green Destinations “En İyi 100 Hikaye” listesinde yer almasının Türkiye için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Alkan, “Sayın Filiz Ceritoğlu Sengel sadece bir kenti yöneten değil, aynı zamanda bir vizyonu hayata geçiren çok özel bir lider. Bugüne kadar Efes Selçuk için, ülkemiz ve kadınlar için birçok başarıya imza attı. Onun öncülüğünde kurulan Efes Tarlası Yaşam Köyü; doğaya saygıyı, yerel kalkınmayı ve kadının emeğini bir araya getiren örnek bir model oldu. Bu proje dünya çapında sürdürülebilir turizmin en prestijli platformlarından biri olan Green Destinations listesine girdi. Bu sadece Efes Selçuk’un değil, Türkiye'nin gururu. Ama biz USKD olarak bu hikayede asıl olarak ‘kadının dönüştürücü gücünü’ görüyoruz,” dedi.

EFES TARLASI, ATATÜRK’ÜN ÜRETİM VİZYONUNUN BUGÜNKÜ KARŞILIĞI

Efes Tarlası Yaşam Köyü hakkında dernek üyelerine bilgi veren Başkan Sengel; “Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde yerel tohumların korunduğu bir Tohum Merkezi, çocuklardan yetişkinlere kadar herkese tarımı öğreten bir Toprak Okulu ve yerel tohumların toprakla buluştuğu plantasyon alanları bulunuyor. Kadına değer veriyorsak, kadının ekonomik hayata katılımını destekleyecek alanlar da yaratmamız gerekiyor. Bu nedenle geçtiğimiz hafta sonu itibariyle hem kadın hem genç üreticilerimizin kendi ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturabileceği Üretici Pazarını kurduk.” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, DEVAM EDEN BİR YAŞAM DÖNGÜSÜDÜR

Sürdürülebilirliği bir kavramdan öte, yaşam biçimi olarak gördüğünü belirten Başkan Sengel; “Biz Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde sürdürülebilirliği yalnızca bir proje olarak değil, yaşamın kendisi olarak görüyoruz. Bir şey yapıp da ‘mış gibi’ davranmak değil, yapılanın devam etmesi, gelişmesi ve en önemlisi kendini yenileyerek döngüsel bir biçimde yaşamaya devam etmesi sürdürülebilirliğin asıl tanımıdır,” dedi.

KADIN GÜÇLÜYSE, TOPLUM DA GÜÇLÜDÜR

Kadın odaklı projelerin toplumun tamamına dokunduğunu vurgulayan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Bana ‘Bütçeniz kadın odaklı bir bütçe mi?’ diye sormuşlardı. Efes Tarlası Yaşam Köyü’nden Efeslim Kart’a kadar düşündüğümde fark ettim ki; aslında bütçeyi kadın için yapmışım. Çünkü kadın güçlüyse, bağımsızsa attığı her adım sağlamdır; “yapıyormuş gibi” değil, gerçekten yapar” dedi.

Kadın derneklerinin önemine de değinen Başkan Sengel; “Kadın dernekleri, orijine kadını koyduğunda aslında çocuğu, genci, yetişkini, iş sahibini, hatta bugün ‘ev genci’ dediğimiz yeni kuşakları da kapsar. O yüzden sürdürülebilirliği ve kadının gücünü merkezine alan USKD’yi çok kıymetli buluyorum. Her projenizin ödül almasına gerek yok; asıl ödül, elinden tuttuğunuz her kadının, her gencin ayağa kalkmasıdır. Bilin ki, ben sadece Efes Selçuk Belediye Başkanı olarak değil, Filiz olarak da sizin yanınızdayım. Birlikte yeni umutlar yeşertmeye, yeni adımlar atmaya her zaman varım” diye konuştu.