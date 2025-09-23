Başkan Sengel öğrencilere verdiği sözü tuttu

Selçuk Belediyesi’nin Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü yeni eğitim- öğretim yılında da öğrencilere okullarının önünde öğle yemeği desteği vermeye devam ediyor. Geçen eğitim- öğretim yılında Atatürk Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi’nde öğrencilere öğle yemeği hizmeti veren Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü’nün üçüncüsü bu yıl Fatma Günay Okulu yakınında yerini aldı. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması ile Fatma Günay Ortaokulu’nda öğrenciler ile bir araya geldi.

Sengel; “Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü için geçen sene eğitim- öğretim yılının son günü kapatırken; ‘Kent Lokantası Öğrenci Otobüsümüzün üçüncüsünü de açacağız’ demiştik. Sözümüzü tuttuk. Eğitim- Öğretim yılına başlamış olduğumuz bu geçtiğimiz hafta itibariyle Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü artık Zafer Mahallesi’nde Fatma Günay Okulu’nun yakınına kurduk” dedi. Öğrencilere uygun fiyata, sağlıklı öğle yemeği sunmayı amaç edinen Kent Lokantası Öğrenci Otobüslerinde bu yıl öğle yemeği 20 TL olarak belirlendi.