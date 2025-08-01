Bedri Baykam sanatın ve sanatçının zorlu serüvenini anlattı

Kuşadası’nı sanatın usta isimleriyle buluşturan Ada Modern Sanat Galerisi, düzenlediği söyleşilerle de kent sakinlerinin kültürel yaşamına önemli katkılar sunuyor. Bu kapsamda ressam ve yazar Bedri Baykam, ‘sanatçının hassas dengeleri’ isimli söyleşi ve imza gününde sevenleriyle buluştu. Yoğun ilgi gören etkinliğe KUSAV Başkanı Levent Köylü, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik’in eşi Zeynep Keklik ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in eşi Duygu Günel de katıldı. Söyleşinin açılışında konuşan KUSAV Başkanı Levent Köylü, “Belirli aralıklarla bu tür etkinlikleri Ada Modern Sanat Galerisi Söyleşileri adı altında tekrarlayacağız. Bunun da ilkini Bedri Baykam ile gerçekleştirmekten ve kendisini burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

“SANATIN BİR ÜRETME EKONOMİSİ VAR”

Söyleşide sözlerine sanatçıların nasıl bir hayat tarzı olduğuna değinerek başlayan ressam ve yazar Bedri Baykam, “Bizler sanat üretmek için yaşayan insanlarız. Bunun için de sürekli kendimizi geliştirmek ve çalışmak zorundayız. Bunun yanında sanat tarihini çok iyi bilmek, geçmişe mal olmuş sanatçıları da çok iyi tanımamız gerekli. Eser yaratmak için atölye kiralamamız, resim çizmek için boya almamız, sergi açmak için de bazı zamanlarda eserlerimizin taşınma ve gümrük bedellerini ödemek zorundayız. Tüm bunlar ekonomik imkânlarla oluyor. Dolayısıyla sanatın bir üretme ekonomisi var” dedi.

“ÖZGÜN OLMAK ZORUNDASINIZ”

Sanatçıların eserlerini ortaya çıkarırken yaşadıkları en önemli sorunun taklit ve tekrar olduğuna da değinen Bedri Baykam, “Resim, heykel veya sanatın başka bir alanıyla ilgilenenler, diğer sanatçılardan etkilenebilir. Bu çok doğal. Ancak burada sanatçının mutlaka kendine özgü bir yorum yakalaması lazım. Yani size ait bir çizgi olmak zorunda. Yoksa sizi kendi alanınızdaki diğer sanatçılar küçümser. Bizim sanat hayatımızda en çok karşılaştığımız olumsuzlukların başında eserlerimize maddi olarak biçilen değerin çoğu zaman fazla bulunması geliyor. Bunun da ana nedeni Türkiye’de sanatla ilgilenen koleksiyoncu bir kuşağın ve birbiriyle rekabet halinde olan müzelerin açılamaması” diye konuştu.

“DEVLET SİZ YOKMUŞSUNUZ GİBİ DAVRANIR”

Türkiye’de devletin sanatçılara yeterince değer vermediğine de dikkat çeken Bedri Baykam, “Devlet maalesef muhtarını, sporcusunu veya bir başkasını önemsediği kadar sizi önemsemiyor. Devlet sanki siz yokmuşsunuz gibi davranıyor. Hâlbuki Atatürk, bu ülkeyi kültür ve sanat üzerine kurmuş bir lider. Onun döneminde en zor ekonomik şartlarda bile sanat ve sanatçı hiçbir zaman ihmal edilmedi. İşte Atatürk bu nedenle çok büyük bir liderdi” dedi.

Söyleşinin sonunda KUSAV Başkanı Levent Köylü ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in eşi Duygu Günel tarafından ressam ve yazar Bedri Baykam’a plaket verildi. Bedri Baykam daha sonra okurları için kitaplarını imzaladı.