‘Beyaz altın’ın altınlığı kalmadı

Türkiye’de güçlü bir pamuk üretimi altyapısı bulunmasına rağmen artan maliyetler, düşük fiyatlar ve iklim kaynaklı riskler üretimi olumsuz etkiliyor. Pamuk sektöründeki gelişmeleri değerlendiren Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi, Ege Bölgesi’nde 2025-26 sezonu pamuk rekoltesinin 160 bin ton olarak tahmin edildiğini, önceki sezon 188 bin ton üretim yapıldığını söyledi. ABD tarım bakanlığı verilerine göre Türkiye’nin 2025-26 sezonu lif pamuk üretimi ise 700 bin ton olarak öngörülüyor; bir önceki sezon üretimi 860 bin tondu. Eskinazi, “Son 3-4 yıldır maliyetler artmasına rağmen pamuk fiyatları yükselmiyor. Üreticiler fiyatın düşük olması, desteklerin yetersizliği, kuraklık ve su sorunları nedeniyle üretimden kaçıyor” dedi. Pamuk üretimindeki düşüşün Türkiye tekstil sektörüne yansımalarına da değinen Eskinazi, “Artan işçilik maliyetleri, kurdaki yükseliş ve enflasyon Türkiye’yi rakiplerine göre daha pahalı bir üretim merkezi haline getirdi. Bu da ana pazarlarımızdaki talebin daralmasına ve siparişlerin azalmasına yol açıyor” dedi.

TANYERİ: PAMUK RİSKLİ

Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, Söke Ovası’nın Türkiye’nin en önemli tarım havzalarından biri olduğunu hatırlatarak pamuk üretiminin son yıllarda kritik seviyeye gerilediğini söyledi. Tanyeri, “Kuraklık ve sulama yetersizliği son üç yılda pamuk üreticisini en fazla zorlayan sorunların başında geliyor. Kemer, Çine ve İkizdere barajlarından gelen suyun pamuk üretimi için gerekli seviyenin altına düşmesi, sulama belirsizliği nedeniyle çiftçiyi pamuk ekiminde risk almaya itiyor” dedi. Pamuk fark ödemesi desteğinin artırılmaması ve ardından tamamen kaldırılmasının üreticiyi derinden etkilediğini vurgulayan Tanyeri, “Bu desteklerin kaldırılması pamuktan çıkış sürecini hızlandırdı. 2025 yılı itibarıyla pamuk üretim maliyetleri kilogram başına 35 TL’ye yükseldi, ürün ise ancak 24-25 TL bandında satılabiliyor. Üretici kilogram başına 10-11 TL zarar ediyor” diye konuştu.

ÖZEL: PAMUK ÜRETİCİSİ ZOR DURUMDA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise partisinin TBMM grup toplantısında pamuk üreticilerinin yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Özel, Manisa Ovası’nda pamuk üretimini bizzat gözlemlediğini belirterek “Eskiden pamuk altındı; 1 kilo pamuk 2.5 litre mazot alıyordu. Bugün ise 2.5 kilo pamuk 1 litre mazot karşılığında satılıyor” dedi. Özel, pamuk fiyatları ile mazot fiyatları arasındaki uçurumun üreticiyi zor durumda bıraktığını vurgulayarak “O gün 1 kilo pamuk 150 lira ederken, şimdi 25-30 lira. Arada altı kat fark var” dedi.