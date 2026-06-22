Binlerce çocuğa süt desteği başladı

Türkiye'ye örnek gösterilen ve yıllardır kesintisiz sürdürülen Süt Kuzusu Projesi ile İzmir'de yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sağlıklı büyümesine destek verilmeye devam ediliyor. Yerelde kalkınmayı desteklemek amacıyla üretici kooperatiflerinden temin edilen sütler, belirlenen kriterleri karşılayan ailelerin 2-5 yaş arası çocuklarına her ay 8 litre olacak şekilde düzenli olarak ulaştırılıyor. "Süt Her Çocuğun Hakkıdır" anlayışıyla çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte süte erişemeyen çocuk kalmaması için yeni dağıtım döneminde de yoğun mesai harcıyor. Projeden yararlanmak isteyen ailelerin başvuruları www.bizvariz.izmir.bel.tr üzerinden alınıyor. Sosyal inceleme ekiplerinin değerlendirmesinin ardından uygun bulunan aileler düzenli süt desteğinden faydalanabiliyor.

“İZMİR’İN DÖRT BİR KÖŞESİNE DAĞITIM”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Enes Yaşar, Süt Kuzusu'nun Türkiye'nin en önemli sosyal projelerinden biri olduğunu belirterek şunları söyledi: "Süt Kuzusu Projesi İzmir'de başladı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Cemil Tugay'ın destekleriyle başarıyla sürdürülüyor. Sosyal inceleme ekiplerimizle birlikte başvuruları titizlikle değerlendiriyoruz. Yeni dağıtım dönemine başlamanın heyecanını yaşıyoruz. Projemiz 30 ilçede, 628 mahallede devam ediyor. Ekiplerimiz her sabah yüklemelerini yaparak ilçe ilçe dağıtımlarını gerçekleştiriyor. Profesyonel sosyal inceleme ekiplerimizle incelemeler sağlanıyor. Uygun bulunan aileler bir sonraki dağıtım listesine dahil ediliyor. Yıllardır sürdürdüğümüz bu proje, çocuklarımızın sağlıklı büyümesine katkı sağlarken yerel üreticilerimizi de destekliyor. Çocuklarımızın yüzündeki tebessümü görmek ise bizim en büyük motivasyonumuz oluyor.