Binlerce kişi Atatürk için yürüdü

Denizli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen “Denizli Ata’sını Anıyor” saygı yürüyüşünde binlerce Denizlili, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e olan saygısını yürüyüşle gösterdi. Etkinlik sonunda 500 Büyükşehir Belediyesi personelinin oluşturduğu Atatürk silüeti büyük beğeni topladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Denizli Ata’sını Anıyor” etkinliği, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Denizli Valiliği önünde düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından başlayan yürüyüşe, Denizli Milletvekilleri Gülizar Biçer Karaca, Şeref Arpacı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye Bandosu eşliğinde saygı dolu bir atmosferde Delikliçınar Meydanı’na kadar süren yürüyüş, Denizlililerin Atatürk’e olan derin sevgi ve minnet duygularını yansıttı. Meydanda, 500 Büyükşehir Belediyesi personelinin yer aldığı Atatürk silueti koreografisi gerçekleştirildi. Koreografi, katılımcılar tarafından uzun süre alkışlandı.

“O’NUN FİKİRLERİNE, DEVRİMLERİNE VE CUMHURİYET’E SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Törende konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Ulu Önder Atatürk’ün fikirlerinin her zaman yol gösterici olacağını vurguladı. Başkan Çavuşoğlu, “Bu sabah büyük bir devrimciyi selamlamak için erken kalktık. O, ulusunu en zor şartlarda ayağa kaldıran, kula kulluğu sona erdiren büyük bir liderdi. Silahı, cephanesi olmadan, kendi hayatlarını değil, gelecek nesillerin mutluluğu için canlarını feda eden kahramanların öncüsüydü. Bugün bu topraklarda, bu bayrağın altında özgürce yaşayabiliyorsak, bu onun sayesinde. 87 yıl önce Atamızı bedenen uğurladık ama fikirlerini yüzlerce yıl ileriye taşıyacağız. Kadınıyla erkeğiyle yan yana durabiliyorsak, bu O’nun sayesindedir. O’nun fikirlerine, devrimlerine ve Cumhuriyet’e sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Çavuşoğlu, sözlerini “Bu şehirde hep birlikte onun izinde yürümeye devam edeceğiz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” diyerek tamamladı.