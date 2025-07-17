Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğruyol: Hemşirelerin maaşı 37 bin TL’den başlamaktadır

AKP’nin ‘Sağlıkta dönüşüm programı’ kapsamında sağlık ocaklarının yerine geçirilen aile hekimliği sistemi alarm veriyor. Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, aile hekimliğinde görev yapan hemşirelerin artan iş yükü ve maaşlarından yapılan kesintiler nedeniyle sistemi terk etmeye başladığını söyledi.

Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, sendika genel merkezinde yaptığı açıklamada, kamuoyunda açıklanan "en düşük memur maaşı 50 bin 534 TL" söyleminin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Bizim elimizdeki maaş bordrolarına göre, Sağlık Bakanlığı’nda, aile hekimliğinde görev yapan hemşirelerimizin maaşları 37 bin TL’den başlamaktadır. Muhtemeldir ki daha düşük maaş alan hemşirelerimiz de mevcuttur” dedi.

"ARTAN İŞ YÜKÜ, BELİRSİZ KESİNTİLER"

Her geçen gün iş yükü artan ve iş yükü altında ezilen, verilen cezalardan dolayı her ay ne kadar maaş alacaklarını bilemeyen, aile hekim ve hemşirelerinin mağduriyetlerinin artmaya devam ettiğini hatırlatan Doğruyol, “Sağlık hizmetleri sunumunun en önemli ayaklarından biri koruyucu sağlık hizmetleridir. Aile hekimlerimiz ve aile sağlığı çalışanlarımızın mesai saatleri içerisinde asli görevleri olan koruyucu sağlık hizmetlerindeki, gebe, bebek izlemleri, çocuk aşıları, gebe eğitimleri, anne sütü eğitimleri, 15/49 yaş kadın izlemi vb. hizmetleri en iyi şekilde yapmaya çalışırlarken, her geçen gün artan iş yükü ve angarya evrak işlerinden dolayı, birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerindeki hekim ve hemşireler asli görevlerini yapamamakta ve asli görevleri aksamaktadır. Bir birimde Hekim yok ise, hemşireyi cezalandıramazsınız. Hemşire mesaisinde ve yapması gereken işini yapmaya devam etmektedir. Mevcut uygulanan sistemde, istifa eden, başka kuruma geçen veya aile hekimliği uzmanlığı için hastanede bulunan hekimimizin faturası aile hekimliği biriminde görevli hemşiremize kesilmektedir. Bu durum ne insani ne vicdani ne de hukukidir.” diye konuştu.

“HASTALARA DA YAPTIRIM UYGULANSIN”

Aile hekimliğinde çalışan hekim ve hemşirelerin maaş bordrolarında hangi kriterlere göre maaş aldıklarını gösteren, ya da maaşlarından yapılan kesintinin neden yapıldığını gösteren hiçbir ibarenin olmadığını dile getiren Doğruyol, “Hekimi olmayan aile hekimliği biriminde görev yapan hemşireden kesilen maaşın nedeni sorulduğunda verilen cevap, aile hekiminin hastalık yönetim platformu (HYP) yapmamış olmasıdır. Bir hemşirenin HYP ya da çok yönlü yaşlı sağlığı değerlendirmesi yapabilmesi için doktorun yanından, yani poliklinikten hiç ayrılmaması gerekmektedir. Oysaki, hemşirenin kan almak bebek aşılarını yapmak bebek izlemlerini yapmak gebe izlemini yapmak gibi ekstra yapması gereken çok çok önemli, pek çok işi bulunmaktadır. Dolayısıyla, her geçen gün artarak devam eden, bir halk sağlığı sorunu olan, aşı ve topuk kanı retleriyle mücadele eden aile sağlığı çalışanlarının üzerlerine yüklenen görevleri yüzde 100 yapması imkansızdır. Ancak hekim ve hemşirelerimizin eksik kalan her işleminden performans puanı kesilerek maaşları düşürülmektedir. Bu durum vatandaşlara aktarıldığında ve kişiler kuruma davet edildiğinde, ilgili aileler kuruma gelmek, aranmak ve rahatsız edilmek istememektedir. Bazı ailelerin çok agresif davranışlar sergilediği de gelen bilgiler arasındadır. Kesilen maaşların performans itirazları için evrak toplamakta ekstra zaman almaktadır. Bu konularda hastalara da yaptırımların uygulanması gerekmektedir” dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NA ÇAĞRI

Doğruyol, Sağlık Bakanlığı’na şu soruları yöneltti:

"Sağlık personeli dışında hangi meslek grubunda negatif performans uygulanıyor? Aile hekimliği çalışanları neden ayrıntılı maaş bordrolarını göremiyor? Aynı işi yapan aile sağlığı çalışanları neden farklı maaşlar alıyor? 3, 4 ve 5 yaş izlemeleri yılda bir kez önerilirken, neden 6 ayda bir izleme dayatılıyor? Hemşirelerin sorumluluk alanı dışında olan yaşlı sağlığı değerlendirmeleri neden zorunlu tutuluyor? Aşı takviminde yapılan değişiklikler neden resmi yazı veya eğitimle değil, medya üzerinden duyuruluyor?"

"BU SİSTEMDEN VAZGEÇİLMELİ"

Açıklamasının sonunda Doğruyol, mevcut uygulamaların aile sağlığı çalışanlarının motivasyonunu düşürdüğünü, halk sağlığına zarar verdiğini ve sistemin bu haliyle sürdürülemez olduğunu belirterek, “Sağlık çalışanlarının aleyhine işleyen bu performans sistemi, acilen gözden geçirilmeli ve son verilmelidir” dedi. Doğruyol basın açıklamasının ardından örnek maaş bordrolarını göstererek duruma dikkati çekti.