BİSİM yenilenen yüzüyle İzmirlilerle buluştu

İzmir’in sevilen bisiklet paylaşım sistemi BİSİM, yenilenen altyapısı ve kullanıcı odaklı teknolojik iyileştirmelerin ardından tekrar hizmete girdi. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 500 manuel ve 500 elektrikli yeni bisikletin İzmir halkıyla buluşacağını söyledi.

Tugay, “Bisiklet kullanımını şehrimizde desteklemeye devam edeceğiz. İzmir’imizi karbonsuz, hava kirliliği olmayan bir şehir haline getirmek bizim yönetimimizde hepimize kısmet olacak” dedi.

YENİ SİSTEM MOBİL UYGULAMA İLE ÇALIŞIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda bisikleti ön plana çıkarmak amacıyla BİSİM’in altyapısını yeniledi. Eski istasyon sistemi kaldırıldı. İzmir Teknoloji AŞ tarafından geliştirilen mobil uygulama ile kullanıcıların QR kod okutarak saniyeler içinde bisiklet kiralayabileceğini söyleyen Tugay, yeni sistemin pilot olarak Karşıyaka ve İnciraltı’nda başladığını belirtti.

Tugay, kullanıcıların belirlenen alanlar arasında bisikletlerini serbestçe bırakabileceklerini ifade etti. Ayrıca sistemin, ‘horselock’ ve ‘hublock’ kilitleme teknolojisi sayesinde uydu takibi ile güvenliği artıracağını söyledi.

“BİSİM, İZMİR İÇİN SİMGESEL ANLAMDA ÖNEMLİ”

BİSİM’in İzmir için simgesel anlamda önemli olduğunu vurgulayan Tugay, göreve gelmeden üç ay önce yenileme ihtiyacı nedeniyle sistemin kaldırıldığını söyledi.

“Bisikletler eskimiş ve yıpranmıştı, pek çoğu kullanılmaz durumdaydı” diyen Tugay, 500 elektriksiz, 500 elektrikli yeni bisikletle hizmete yeniden başladıklarını ifade etti. İzmir’in Türkiye’nin en güzel bisiklet rotalarına sahip ili olduğunu dile getiren Tugay, “105 kilometrelik bisiklet yolumuz var. İnsanlar şehir içinde bisiklet kullanarak motorlu araç kullanımını azaltsın, karbon emisyonumuz düşük olsun, havamız temiz olsun, trafik azalsın istiyoruz” diye konuştu.

“İLK BAŞARAN ŞEHİR İZMİR OLACAK”

İzmir’in 2030 yılı karbon nötr olma hedefini hatırlatan Tugay, “Bunu yapmadığımızda kimse cezalandırmayacak ama bu taahhüdü yerine getirmek İzmir için yapılabilecek en güzel şeylerden biri olacak” dedi.

Fosil yakıtların iklim krizini artırdığını söyleyen Tugay, karbon salımını azaltmanın tek çözüm olduğunu vurguladı. “Eğer Türkiye’de bir şehir karbon nötr olmayı başaracaksa, ilk başaran İzmir olacak” diye konuştu.

“ÖNEMLİ VE RADİKAL KARARLAR ALACAĞIZ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sessiz sedasız birçok konuda çalıştıklarını belirten Tugay, karbon nötr olma yolunda önemli adımlar attıklarını söyledi.

Önümüzdeki süreçte yaya ve bisikletliler için daha fazla kullanım alanı oluşturacaklarını belirten Tugay, “Bunlar yapmış olmak için yapılan işler olmayacak. Bisiklet yolu yapacaksak nereden başlayıp nerede bittiği belli olacak” dedi.

İZMİR’İN HEDEFİNE KATKI SUNACAK

Tanıtım toplantısında konuşan İZULAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Alver, Türkiye’de bisikletin genellikle gezi ve eğlence amacıyla kullanıldığını söyledi.

“Biz, İzmirlilerin hayatında bisiklet olsun istiyoruz. Toplu taşıma öncesi ve sonrasında istedikleri yere hızlıca ulaşsınlar istiyoruz” diyen Alver, yeni bisikletlerin daha sürdürülebilir, sağlıklı ve yaşanabilir bir İzmir hedefine katkı sağlayacağını ifade etti.

BİSİM’İN YOLCULUĞU 2014’TE BAŞLADI

BİSİM’in 2014 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirildiğini hatırlatan Tugay, ilk olarak İnciraltı–Alsancak hattında başladığını söyledi. Kısa sürede Körfez çevresinde 44 kilometrelik bisiklet yoluna ulaşıldığını belirten Tugay, istasyon sayısının yıllar içinde 60’a çıktığını ifade etti.

Yeni dönemde BİSİM’in toplu ulaşıma entegrasyonunun güçlendirildiğini belirten Tugay, klasik istasyonların kaldırıldığını söyledi. Kullanıcıların mobil uygulama ile QR kod okutarak saniyeler içinde bisiklet kiralayabileceğini ifade etti.

Uygulamada belirlenen ‘zone’lar sayesinde bisikletlerin istenilen noktadan alınarak istenilen noktaya bırakılabileceğini söyleyen Tugay, sistemin uydu takibi ve kilitleme özellikleri ile güvenliğin artırıldığını belirtti.

PİLOT BÖLGELERDE BAŞLIYOR

BİSİM’in yeni teknolojisi ile pilot bölgelerde hizmete girdiğini söyleyen Tugay, bu bölgelerin Karşıyaka ve İnciraltı olduğunu ifade etti. Kent geneline yayılacağını belirten Tugay, bisiklet kiralamanın uygulamaya tanımlı kredi kartı ile yapılabileceğini söyledi.

Yeni nesil manuel bisikletlerin sarı, elektrikli bisikletlerin ise yeşil renkte tasarlandığını söyleyen Tugay, daha rahat sele, telefon tutma aparatı ve dayanıklı lastiklerle donatıldıklarını ifade etti.

Fiyat tarifesinin manuel bisikletlerde dakikası 1,50 TL, ilk 5 dakika 10 TL, 1 saat 92,50 TL; elektrikli bisikletlerde ise dakikası 4,50 TL, ilk 5 dakika 20 TL, 1 saat 267,50 TL olduğunu söyledi.

KONFORLU, ÇEVRECİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM

BİSİM sayesinde İzmirli yurttaşların hızlı, güvenli ve konforlu bisiklet kiralayabileceğini söyleyen Tugay, sistemin aksamaması için çağrı merkezinin güçlendirildiğini, teknik destek ekiplerinin hazırlandığını belirtti.