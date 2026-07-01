Bodrum’da Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı 15 bin imza

CHP'nin başına mutlak butlan kararıyla getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Bodrum Yurttaş İnisiyatifi’nin başlattığı "Kemal Kılıçdaroğlu'nu Bodrum'da İstemiyoruz" başlıklı imza kampanyası tamamlandı. Bodrum Merkez Cevat Şakir Caddesi Belediye Çarşı Kafe önünde cuma günü başlayan kampanyaya 15 binden fazla Bodrumlunun imza attığı bildirildi. Yapılan basın açıklamasını okuyan Bodrum Yurttaş İnisiyatifi Sözcüsü Ayhan Karahan, “Kılıçdaroğlu, AKP gibi kayyumcudur. Halk iradesini, seçmen iradesini, üye iradesini, taban sesini hiçe sayar. Hatta bu hiçe sayma dayatma ve dikta hevesi olarak şekilleniyor. Kendi partisini TOMA, tazyikli su, biber gazı, cop, plastik mermi ile basacak ya da bastıracak kadar gözü dönmüşlükle örtüşen bir heves. O esnada orantısız ve akıl dışı güç kullanımı sonucu CHP Genel Merkezi’nden yükselen acı çığlıkları esasen ülkenin feryadıydı. Bu vahşeti tüm Türkiye canlı yayında izledi. Bu halk unutmaz. Belleğine kaydeder. Kılıçdaroğlu’nun; ‘Benimle ne alakası var. Bağımsız yargı kararı, bağımsız yürütme uygulamaları…’ hikayelerini de bu halk yutmaz. Hele hele Bodrumlu asla yutmaz” denildi.

“KILIÇDAROĞLU’NUN KENDİSİNE ELDEN TESLİM EDECEĞİZ”

2023 seçimlerinde Kılıçdaroğlu’nun Bodrum yüzde 79 oy aldığını hatırlatan Karahan, “Bodrum bu kez; ‘Hakkımı helal etmiyorum’ demiştir. İmza standımızın bugün son günü. Şu ana değin 15.000’in üzerinde imza topladık. Bu imzaları Kılıçdaroğlu’nun kendisine elden teslim edeceğiz. Aracıyla, kalem müdürüyle, sekreteriyle, postayla, kargoyla değil. Bu imzalar sadece birer imzadan ibaret değil. İnsanlar yüreklerini döktü bu A4 kağıtları üzerine. Yüzleşmek istiyorlar. Bu imzaları bizler elçi, sözcü olarak götüreceğiz. İmzaların sahibi Bodrum’dur. NATO zirvesi nedeniyle Ankara’da adeta OHAL var. OHAL 10 Temmuz gecesi kalkacak. Bizlerde o gece CHP Genel Merkezi’nde doğru yol alacağız. 10 Temmuz’da Bodrum’da hep birlikte tarihsel bir zamana tanıklık edeceğiz” ifadelerini kullandı.