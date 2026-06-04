Bornova Belediyesi’ne Avrupa “Mükemmeliyet” belgesi

Bornova Belediyesi Avrupa Konseyi tarafından iyi yönetişimin en üst düzey göstergesi kabul edilen Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası’nı (ELoGE) kazandı. Bornova Belediyesi ödülle birlikte, 2026 yılı sonuna kadar bu prestijli markayı kullanma hakkı elde eden belediyeler arasında yerini aldı. Türkiye’de yalnızca 6 büyükşehir ve 10 ilçe belediyesinin yer aldığı listeye adını yazdıran Bornova Belediyesi, kurumsal kapasitesinin gücünü kanıtlarken, Başkanı Ömer Eşki, ELoGE ödülünü, kendisini ziyaret eden Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan’dan teslim aldı.

YENİDEN BAŞVURU YAPILACAK

Küresel ölçekte demokrasinin gerilediğine ve totaliter eğilimlerin arttığına dikkatİ çeken Başkan Ömer Eşki, ELoGE ödülünün bu dönemde çok daha anlamlı olduğunu vurguladı.

Eşki, "Böyle bir dönemde, 12 ana ilke, 36 stratejik hedef ve 72 somut göstergede denetlenerek bu ödülü almak büyük bir onur. Katılımcı, şeffaf ve verimli hizmet anlayışımızın tescillenmesi, ülkemizde gitgide azalan Avrupa Birliği iddiasında bizim aslında ne kadar inançlı olduğumuzu gösteriyor" dedi.

Başkan Eşki, sürdürülebilir yönetim vurgusu yaparak, Bornova Belediyesi olarak mükemmellik zincirine yeni halkalar eklemek istediklerini ve ELoGE Markası için bu yıl da yine başvuru yapacaklarını söyledi.

TBB’DEN TAM NOT

Sürecin Türkiye'deki ev sahiplerinden olan Türkiye Belediyeler Birliği'nin Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan da Bornova Belediyesi’nin vizyoner yönetim yaklaşımından ve yürüttüğü titiz çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Arslan, Bornova’nın diğer yerel yönetimlere örnek teşkil eden yapısını takdirle karşıladıklarını belirtti.

ELoGE NEDİR?

Avrupa Konseyi yetkilendirmesiyle Argüden Yönetişim Akademisi koordinasyonunda, TBB ev sahipliğinde yürütülen süreçte, belediyeler adeta röntgen filmi çekilerek inceleniyor. Sadece beyanlar değil; stratejik planlar, bütçeler, meclis kararları ile personel ve vatandaş anketleri çapraz kontrol ediliyor. Katılım, şeffaflık, hukukun üstünlüğü, mali disiplin ve insan hakları gibi 12 temel ilkeyi sağlayan Bornova, bu marka sayesinde uluslararası hibe ve finansman başvurularında da çok güçlü bir referans elde etmiş oldu.