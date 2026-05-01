Bornova’da 1 Mayıs buluşması

Bornova Belediyesi, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı emekçilerle birlikte karşıladı. Ömer Eşki, sabah saatlerinde Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyelerinde çalışan işçilerle bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Programa DİSK Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube Başkanı Uğur Nazlıoğlu ile belediye bürokratları da katıldı.

Bornova’daki elim trafik kazası nedeniyle buluşmalar sade bir şekilde gerçekleşti; halay çekilmedi, marşlar söylenmedi ve slogan atılmadı. Ancak yapılan konuşmalar, içerdiği güçlü mesajlarla dikkat çekti.

“ASIL MÜCADELE GÜNLÜK HAYATIN İÇİNDE”

Başkan Eşki, sendikal mücadelenin yalnızca ekonomik kazanımlarla sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sendikal mücadele sadece daha çok maaş almak değildir. Toplum olarak ya hep beraber bu haklara sahip olacağız ya da hiçbirimiz gerçek anlamda kazanamayacağız. Toplumsal dönüşümün ancak bilinçle mümkün olabilir. Bu düzen ancak sizler etrafınızdaki insanları değiştirdiğiniz zaman değişecek.

Çözümün temelinde ise sosyal adaletin ve fırsat eşitliği bulunuyor. Eğer işçinin çocuğu ile yöneticinin çocuğu aynı koşullarda okumuyorsa, aynı hastaneden yararlanamıyorsa orada adalet yoktur. Sosyal adalet olmadan hiçbir hakkın gerçek karşılığı yok. Mevcut mücadele biçimleri yeterli değil. Ben işçi sınıfının bu mücadelelerle büyük bir kazanım elde ettiğine inanmıyorum” ifadelerini kullandı.

NAZLIOĞLU: NE ALDIYSAK MÜCADELEYLE ALDIK

DİSK Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube Başkanı Uğur Nazlıoğlu ise konuşmalarında 1 Mayıs’ın tarihsel önemine dikkat çekti. 19. yüzyılda ağır çalışma koşullarına karşı verilen mücadeleyle doğan bu tarihi günün, işçi sınıfının birlik ve dayanışmasının simgesi olduğunu şu sözlerle vurguladı:

“Hiçbir hak bize lütfedilmedi. Ne aldıysak mücadeleyle aldık. Bugün sahip olunan haklarımız geçmişte verilen mücadelelerin sonucu. Toplu sözleşme, hafta tatili, yıllık izin… Bunların hepsi işçi sınıfının ortak mücadelesiyle kazanıldı.”

“HAKLAR GERİLİYOR, MÜCADELE SÜRÜYOR”

Türkiye’de son yıllarda işçi haklarında gerileme yaşandığını belirten Nazlıoğlu, sendikal hakların zayıflatıldığına dikkat çekerek, “1980’lerden bu yana sendikal haklar törpüleniyor, grevler yasaklanıyor, örgütlülük zayıflatılıyor. Bugün tablo karanlık olabilir ama bu bize umutsuzluk yaratmayacak. İşçi sınıfı yan yana gelerek mücadeleyi büyütmeye devam edecek.” dedi.