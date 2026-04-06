Bornova’da atıklar yakıta dönüşüyor

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi’nde kısa süre önce faaliyete geçen Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama Tesisi’ni yerinde inceledi. Eşki, tesis sayesinde sokaklarda görüntü kirliliği yaratan hacimli atıkların bertaraf edilerek çevre dostu yakıta dönüştürüldüğünü açıkladı.

“HACİMLİ ATIKLAR ARTIK SORUN OLMAKTAN ÇIKIYOR”

Vatandaşların sıkça şikayet ettiği mobilya atıklarına dikkat çeken Başkan Ömer Eşki, klasik çöp toplama sistemlerinin bu tür atıklar için uygun olmadığını vurgulayarak, “Eski dolap, koltuk ve benzeri eşyaların konteyner yanlarına bırakılması büyük bir sorundu. Hayata geçirdiğimiz projeyle bu soruna kalıcı çözüm getirdik” dedi.

GÜNDE 200 TONA KADAR ATIK İŞLENİYOR

Bornova Belediyesi’nin kapasitesinin üzerinde bir işe imza attığını söyleyen Eşki, birkaç ay önce kurulan sistemin kısa sürede büyük bir tesise dönüştüğünü belirtti. Tesiste, günde 200 tona kadar ulaşan hacimli atıkların özel makine parkurunda parçalanarak bertaraf edildiğini dile getirdi.

ATIKLAR YAKITA DÖNÜŞÜYOR, KARBON SALIMI AZALIYOR

Tesiste işlenen atıkların “pelet” haline getirilerek çimento fabrikalarında yakıt olarak kullanıldığını aktaran Eşki, bu sürecin çevresel katkısına dikkat çekti. ATY üretimi sayesinde fosil yakıt kullanımının azaldığını ve karbon emisyonunun düşürüldüğünü vurguladı.

“BORNOVA, İZMİR’İN EN YOĞUN TEMİZLİK OPERASYONUNU YÜRÜTÜYOR”

Kent genelindeki temizlik çalışmalarına da değinen Eşki, Bornova’nın çöp toplama kapasitesine dikkat çekerek, “460 bin nüfusa rağmen günde 700 ton çöp toplanıyor. Bu, İzmir’deki en büyük kamusal operasyonlardan biri” dedi. Eşki, temizlik hizmetlerinde görev alan tüm personele teşekkür etti.

YURTTAŞLARA ÇAĞRI: “BİZE HABER VERİN, BİRLİKTE ÇÖZELİM”

Başkan Eşki, vatandaşlardan hacimli atıkları sokağa bırakmak yerine belediyeye bildirmelerini isteyerek, ekiplerin bu atıkları doğrudan alarak sisteme dahil edebileceğini belirtti. Bu sayede hem çevre kirliliğinin önleneceğini hem de geri dönüşüm sürecinin daha verimli işleyeceğini ifade etti.

DOĞAYA KATKI SAĞLAYAN ÖRNEK PROJE

Toplanan hacimli atıkların tesiste iki aşamalı kırma işleminden geçirilerek sanayiye kazandırıldığını belirten Eşki, bu uygulamanın çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir model olduğunu söyledi. Bornova Belediyesi’nin bu projeyle ilçe belediyeleri arasında öncü bir rol üstlendiğini vurguladı.