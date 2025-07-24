Bornova’da kadınlar haklarıyla güçleniyor

Bornova Belediyesi, Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği ve İzmir Kadın Dayanışma Derneği ile Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) protokolünü imzalayarak kadınların yasal haklarını öğrenmelerine ve güçlenmelerine yönelik adım attı. Program, Bornova’daki mahalle merkezlerinde uygulanacak ve kadınlara ücretsiz, ayrım gözetmeksizin katılım imkânı sunacak. Başkan Ömer Eşki, bu işbirliğinin kadınların toplumsal dönüşümde daha aktif rol almasına katkı sağlayacağını belirtti.

İmzalanan üçlü protokol, ilçede yaşayan kadınların hakları konusunda bilinçlenmesi ve güçlenmesine yönelik önemli bir adım olurken, Eşki ise işbirliğini, “Kadınların insan haklarına erişimi ve bu konuda bilinçlenmeleri, sadece kadınlar için değil tüm toplumun dönüşümü açısından hayati önem taşıyor. KİHEP ile kadınların yerelde örgütlenmesini, özgüçlenmesini ve dayanışmasını destekleyecek; mahalle merkezlerinden danışma birimlerine kadar birçok noktada onların yanında olacağız.”sözleriyle değerlendirdi.

“KADININ GÜÇLENMESİ İÇİN KARARLIYIZ”

Protokol imza töreninde konuşan Bornova Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Tokem, programın Bornova’daki 45 mahallenin çoğunda uygulanacağını vurgulayarak, “Kadınların bireysel haklarının farkındalığını artırmak için bu kapsamlı eğitim programını Bornova’ya taşıyoruz” dedi.

KİHEP’TEN 30 YILLIK DENEYİMLE BORNOVA’YA DOKUNUŞ

Kadın İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği Danışmanı Gülşah Seral, programın 30. yılına denk gelen bu protokolün kendileri için çok anlamlı olduğunu belirtti. “Keşke bu programa ihtiyaç duymadığımız bir Türkiye’de yaşayabilseydik” sözleriyle duygularını paylaştı.

Proje Danışmanı Hande Yüksel de 1995’ten bu yana 60 ilde 20 binden fazla kadına ulaştıklarını hatırlatarak, Bornova ile 22. protokolü imzaladıklarını söyledi: Yüksel, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ardından artık Bornova Belediyesi ile de yan yanayız. Bu işbirliği, kadınlara dokunma yolunda çok kıymetli.” diye konuştu.

İzmir Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Seher Gündoğan ise “Bornova’da bu programı hayata geçirecek olmak bizleri çok heyecanlandırıyor. Hep birlikte kadınların hayatına dokunacağız” ifadelerini kullandı.

KİHEP NE SAĞLIYOR?

Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP), 16 oturumdan oluşan kapsamlı içeriğiyle kadınların insan haklarını tanımasını, yasal okuryazarlık düzeylerini artırmasını, özgüçlenmelerini ve yerelde dayanışma ağları kurmalarını hedefliyor. Eğitimler, katılımcıların kişisel deneyimlerini merkezine alan, feminist ilkelerle şekillendirilmiş, hiyerarşik olmayan yöntemlerle yürütülüyor.

BORNOVA BELEDİYESİ’NDEN EĞİTİMLERE TAM DESTEK

Protokol kapsamında Bornova Belediyesi: Kadın çalışanlarını KİHEP Grup Yönlendiricisi Eğitimleri’ne katılmaları için teşvik edecek, Kadın Danışma Merkezleri ve mahalle merkezlerinden eğitimlere yönlendirmeler yapacak, eğitim materyallerini erişime açacak, gerekli salon ve teknik destekleri sağlayacak, her yıl en az bir grup oluşturulmasını güvence altına alacak.

Program tamamen ücretsiz olacak ve hiçbir ayrım gözetmeden 18 yaş üstü tüm kadınların katılımına açık olacak.