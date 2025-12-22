Bornova’da minik eller toprağa dokunuş

Bornova Belediyesi’nin Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezlerinden yararlanan 3-6 yaş arası minikler, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün özel organizasyonuyla Yerel Tohum Merkezi’nde tohum topu yapmayı öğrendi. Servislerle öğretmenleri eşliğinde mahallelerinden merkeze getirilen çocuklar, ziraat mühendislerinden yerel tohumların önemi ve sağlıklı gıdaya erişimin nasıl mümkün olacağı konusunda bilgi aldı. Minikler, kendi yaptıkları tohum toplarını evlerinde yetiştirmek üzere yanlarında götürürken merkezde keyifli ve öğretici saatler geçirdi.

ANNELERİYLE BİRLİKTE KENDİ OYUNCAKLARINI YAPTILAR

Çocuklar için düzenlenen bir diğer etkinlik ise Ebeveyn Atölyeleri kapsamında Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezlerinde gerçekleştirilen “Dolgu Oyuncak Yapımı” atölyesi oldu. Minikler, anneleriyle birlikte kendi oyuncaklarını tasarlayıp üreterek hem el becerilerini geliştirdi hem de aileleriyle kaliteli zaman geçirdi.

BAŞKAN EŞKİ: DOĞAYLA BAĞ KURAN ÇOCUKLAR GELECEĞİMİZİ GÜÇLENDİRİYOR

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocuklara erken yaşta doğa, üretim ve paylaşma bilinci kazandırmayı önemsediklerini belirterek,

“Çocuklarımızın toprağa dokunarak, yerel tohumun değerini öğrenerek büyümesini çok kıymetli buluyoruz. Aynı zamanda anneleriyle birlikte üretim yapmaları aile bağlarını güçlendiriyor. Bornova’da hem çocukları hem aileleri merkeze alan, doğayla uyumlu projeleri kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.