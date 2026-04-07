Bornova’da “Sağlık Destek Kartı” uygulaması başladı

Bornova Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda sağlık alanında önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Vatandaşların özel sağlık kuruluşlarından indirimli şekilde yararlanmasını sağlayacak “Sağlık Destek Kartı” uygulamasına ilişkin protokol, Dramalılar Köşkü’nde düzenlenen törenle imzalandı. Proje ile Bornovalıların sağlık hizmetlerine daha kolay ve ekonomik şekilde ulaşması hedefleniyor.

“SAĞLIK HİZMETİNE ERİŞİM, GELİŞMİŞLİĞİN EN ÖNEMLİ GÖSTERGESİ”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, törende yaptığı konuşmada sağlık hizmetlerine erişimin önemine dikkat çekerek, “7 Nisan Dünya Sağlık Günü. Bugün de Dünya Sağlık günlerine uygun bir etkinlik beraber hayata geçiriyoruz. Gelişmiş dünya ülkelerinin ortak özelliklerinden bir tanesi sağlık harcamalarının yüksek olmamasıdır. Tıbbi destek alarak, doktorlardan ve hastanelerden hizmet alarak tedavi edilebilmek o ülkelerin gelişmişlik düzeyiyle doğrudan bağlantılıdır” ifadelerini kullandı.

“BORNOVA ÖNCÜ OLDU, TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLDU”

Başkan Eşki, Bornova Belediyesi’nin geçmişte sağlık alanında öncü projelere imza attığını hatırlatarak, “Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır’ın belediye başkanlığı döneminde Evde Yaşlı Bakım Hizmeti’ni Türkiye’de ilk yapan kurum Bornova Belediyesi’ydi. Daha sonra bu hizmet Sağlık Bakanlığı tarafından yaygınlaştırıldı. Bugün birçok kurumda uygulanıyor” dedi.

Başkan Eşki, projeyle ilgili olarak da şunları söyledi:

“Vatandaşlarımızın özel kurumlardan sağlık hizmetlerine daha rahat ulaşabilmesi için geliştirdiğimiz bir proje. Sağlık Destek Kartı ile vatandaşlarımız daha ucuz ve daha kolay sağlık hizmeti alabilecek. Bu projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve destek veren kurumlara teşekkür ediyorum. Burada çok güzel bir imza atılıyor. Vahşi kapitalizme, ekonominin bizi soktuğu şartlara karşı bir imza atıyoruz. Dilerim bu uygulama tüm Türkiye’ye yayılır. Bir gün sağlık hizmetlerinin tamamen ücretsiz olduğu bir sistemi hep birlikte kurarız.”

YÜZDE 10’DAN YÜZDE 50’YE VARAN İNDİRİM

Yeni uygulamayla birlikte Bornovalılar, anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında muayene, tetkik ve tedavi hizmetlerinden yüzde 10’dan başlayıp yüzde 50’ye varan indirimlerle yararlanabilecek.

GENİŞ İŞ BİRLİĞİ AĞI

Sağlık Destek Kartı uygulaması kapsamında birçok özel sağlık kuruluşu projeye dahil oldu. Anlaşmalı kurumlar arasında şunlar yer alıyor:

Medicana International İzmir Hastanesi, Özel Atagöz Tıp Merkezi, Özel Ata Sağlık Hastanesi, Özel Ento Kulak Burun Boğaz Cerrahi Tıp Merkezi, Özel İrenbe Tüp Bebek Merkezi, Özel Gazi Hastanesi, Özel Sağlık Hastanesi, Özel Derman Tıp Merkezi, Özel Bornova Sağlık Tıp Merkezi, Özel Borfiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi, Özel Dent Universal Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Özel Dent 35 Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Özel Karataş Hastanesi, Özel Çankaya Tıp Merkezi, Dünyagöz İzmir Hastanesi, BazEkol Sağlık Grubu, Batı Anadolu Sağlık Kurumları, Yedigün Tıp Merkezleri, Egepol Hastaneleri, Metropol Sağlık Grubu, Başkent Üniversitesi Hastaneleri, Psikoİz Danışmanlık Merkezi, Dent Agora Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Alfa Optik Gözlük & Lens, Altuntaş Optik Gözlük & Lens, Balkan Optik Gözlük & Lens, Mestan Optik, Çaltık Optik, Efes Optik, Burak Medikal.

SOSYAL BELEDİYECİLİKTE YENİ ADIM

Bornova Belediyesi’nin Sağlık Destek Kartı uygulamasıyla; sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, erken tanı ve tedavi imkanlarının artırılması ve toplum sağlığının güçlendirilmesi hedefleniyor. Projenin, toplumcu destek mekanizmalarını güçlendirerek vatandaş memnuniyetini artırması bekleniyor.