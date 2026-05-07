Bornova’da üreticiye 150 bin yazlık sebze fidesi dağıtıldı

Bornova Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticilerin artan girdi maliyetlerine nefes aldırmak amacıyla yazlık sebze fidesi dağıtımına başladı. İlçe genelindeki 12 kırsal mahallede gerçekleştirilen çalışma kapsamında, domates, tatlı biber, acı biber ve patlıcan olmak üzere toplam 150 bin sebze fidesi üreticilere ulaştırıldı.

FİDELER ÜRETİCİNİN AYAĞINA GÖTÜRÜLDÜ

Üreticilerin talepleri doğrultusunda Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan fideler, her mahallenin kendi içinde dağıtılarak çiftçilere elden teslim edildi. Bu uygulama sayesinde üreticiler hem zamandan tasarruf etti hem de ihtiyaç duydukları fideye kolaylıkla ulaştı.

GELENEKSEL DESTEK, BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Bornova Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği yaz sebzesi fidesi dağıtımı, bu yıl da yoğun ilgiyle karşılandı. Üreticiler, sağlanan destek sayesinde üretimlerini daha sürdürülebilir hale getirme imkânı bulurken, maliyet yüklerinin de hafiflediğini ifade etti. Fidelerini teslim alan vatandaşlar ve mahalle muhtarları, desteklerinden dolayı Bornova Belediyesi’ne teşekkür etti.

ÖMER EŞKİ: ÜRETİCİMİZİN YANINDAYIZ

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kırsal mahallelerde üretimin devamlılığının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Üreticilerimizin artan maliyetler karşısında ayakta kalabilmesi ve üretimlerini sürdürebilmesi için desteklerimizi sürdürüyoruz. Dağıttığımız fidelerle hem üretime katkı sağlıyor hem de yerel tarımı güçlendiriyoruz. Bornova’da üreticimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.