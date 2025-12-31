Bornova’da yeni yıl öncesi hediye

Bornova Belediyesi, sosyal destek çalışmaları kapsamında Kent Marketlerden yararlanan 3 bin 500 aileye, Aralık ayında kullanılmak üzere Yeni Yıl hediyesi olarak ek 100 kredi yükledi. İlçede hizmet veren 7 Kent Market, Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün sosyal incelemeleri sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen vatandaşlara destek sağlıyor.

İhtiyaç sahipleri, ekonomik durumlarına göre her ay kartlarına yüklenen 100, 110 ve 120 krediyle gıda, temizlik, kırtasiye, yakıt ve giyim gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Yaşlı ve yatalak vatandaşların ihtiyaçları ise ekipler tarafından evlerine teslim ediliyor.

EŞKİ: BORNOVA’DA KİMSE YALNIZ VE SAHİPSİZ DEĞİL

Sosyal destek politikalarının en temel hedefinin dayanışmayı büyütmek olduğunu vurgulayan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Kent Market uygulamamız, ihtiyaç sahibi komşularımızın onurlu bir şekilde alışveriş yapabilmesini sağlayan önemli bir sosyal dayanışma modeli. Yeni yıl öncesinde 3.500 ailemizin kartına ek kredi yükleyerek hem ekonomik olarak nefes almalarına hem de morallerinin yükselmesine katkı sunmak istedik. Bornova’da kimse yalnız ve sahipsiz değil; dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Kent Market desteğinden yararlanan vatandaşlar ise uygulamanın yaşamlarına önemli bir katkı sağladığını belirterek, “Her ay kartımıza yüklenen krediler, temel ihtiyaçlarımızı karşılamamızda büyük destek oluyor. Yeni yıl öncesi yapılan ek kredi yüklemesi de bizi gerçekten rahatlattı. Bu süreçte yanımızda olan Bornova Belediyesi’ne ve Başkan Ömer Eşki’ye teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kent Market sistemi, sosyal incelemeler ve düzenli denetimler sonucunda belirlenen ailelere ulaşıyor. Belediye, desteklerin adaletli, şeffaf ve ihtiyaca göre planlanması için başvuruları titizlikle değerlendirirken, uygulamanın önümüzdeki dönemde daha fazla vatandaşa ulaşması hedefleniyor.