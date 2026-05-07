Buca Belediyesi’nde cinsiyet eşitliği protokolü imzalandı

Buca Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmek ve bu alanda farkındalık yaratmak amacıyla Eşit Yaşam Derneği ile kapsamlı bir hizmet protokolüne imza attı. Belediye binasında düzenlenen imza törenine Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve Eşit Yaşam Derneği Başkanı Seniye Nazik Işık katıldı. Uygulamaya geçirilecek Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın, gelecek vizyonlarının taşıyıcı kolonu olacağını ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, şöyle konuştu: “İlimizin "Kadın Dostu Kentler" olarak tanımlanması bizim için bir gurur vesilesidir. Ancak biz Buca için bu unvanın içini toplumsal cinsiyet perspektifiyle atacağımız somut adımlarla doldurmakta kararlıyız. Bu kararlılığımızın en taze örneği olarak; kısa süre önce ikinci kadın danışma merkezimiz olan, ova bölgesinde Gülşah Durbay Kadın Danışma Merkezimizi hizmete açmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu merkezler sadece birer bina değil şiddetle mücadeleden psikolojik desteğe, hukuki danışmanlıktan ekonomik güçlenmeye kadar kadınların sığınacağı birer liman, birer dayanışma köprüsüdür. Kadınların kamusal alana katılımını kolaylaştıran Pırlanta Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezlerimiz de bu hizmetlerimizin en önemli örneklerindendir. Ancak hedefimiz sadece merkezler açmak değil, kentin tamamını bir "güvenli alan" haline getirmektir. Kadın dostu bir kent inşa etmek, aslında çocuklar için güvenli, yaşlılar için huzurlu, herkes için yaşanabilir bir kent inşa etmektir. Kadınların şehir hayatına tam ve eşit katılımını sağlamak bir lütuf değil, bizim temel görevimizdir.”

PROTOKOL NELERİ KAPSIYOR?

İmzalanan protokol, Buca’da toplumsal cinsiyet eşitliği alanında veri temelli bir dönüşümü hedefliyor. Protokol maddelerine göre, belediye ve dernek ortaklığında toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri düzenlenecek. Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlanarak bu alanda çalışmalar yapılacak. Buca genelinde anket çalışmaları yapılarak yerel hizmet kalitesini artıracak bir veri tabanı oluşturulacak.

İmza töreninin hemen ardından meclis salonunda birim müdürlerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda bir sunum yapan Eşit Yaşam Derneği Başkanı Seniye Nazik Işık, protokolün uygulama aşamaları, Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın önemi ve birimlerin bu süreçteki rolleri hakkında detaylı bilgiler verdi.