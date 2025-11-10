Buca Belediyesi’nden Atatürk’e vefa filmi: Arkamızda Hep Sen Varsın

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87'nci yılında Buca Belediyesi'nden duygusal bir anma filmi geldi. "Arkamızda Hep Sen Varsın" temasıyla hazırlanan kısa film, belediye çalışanlarının görevlerini yaparken arkalarında asılı duran Atatürk portrelerinin kadraja yansımasıyla Atatürk'e duyulan bitmeyen saygı ve bağlılığı gözler önüne serdi.

"BU FİLM, BÜYÜK VEFA DUYGUMUZUN BİR İFADESİDİR"

Filmde makamında çalışırken ki görüntüleri ile yer alan Belediye Başkanı Görkem Duman, yaptıkları her hizmette Atatürk'ün ışığını takip ettiklerini belirterek, "Çalışanlarımız, hizmet üretirken arkalarındaki duvarda sadece bir fotoğraf değil; Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun sarsılmaz gücünü ve yol göstericiliğini hissediyor. Biz, bu topraklara hizmet ederken, her zaman Atatürk'ün arkamızda olduğunu ve bize güç verdiğini biliyoruz. Bu film de o büyük vefa duygumuzun bir ifadesidir" diye konuştu.