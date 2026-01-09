Buca Belediyesi’nden katılımcı demokrasiye dijital hamle

Ortak akıl ve şeffaf yönetim vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, hizmet kapasitesini artıracak bir dijital dönüşüm hamlesine imza attı. Kadınlardan gençlere, esnaftan üreticiye kadar kentin tüm paydaşlarını yönetim sürecine dâhil etmeyi hedefleyen Belediye, tüm iletişim kanallarını tek bir akıllı merkezde topladı. Yeni sistem sayesinde vatandaşlar; telefon, sosyal medya, web sitesi veya yüz yüze başvurular fark etmeksizin tüm taleplerini tek bir noktadan iletebilecek. Kayıt altına alınan her başvuru, yapay zekâ destekli yönlendirme sistemiyle ilgili birime çok kısa süre içinde aktarılacak. Bu sayede bürokratik süreçler kısalırken, vatandaşlar taleplerinin durumunu baştan sona şeffaf bir şekilde takip edebilecek.

DAHA ERİŞİLEBİLİR BİR YAPI

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, hayata geçirilecek sistemin sadece teknik bir yenilik değil, bir yönetim vizyonu olduğu vurgulayarak şöyle konuştu:

“Bizim önceliğimiz vatandaşımızın sesine güç vermek. Bu yeni sistemle, hemşehrilerimizle aramızdaki duvarları tamamen kaldırıyoruz. Yapay zekâ ve dijital dönüşümün imkânlarını kullanarak, daha erişilebilir ve daha hesap verebilir bir belediye yapısı inşa ediyoruz. Artık her komşumuzun önerisi, ilçemizin geleceğine atılan bir imza değerinde.”

VERİ HARİTALARI OLUŞTURULACAK

Belediye, ulakBELL sayesinde gelişmiş raporlama kapasitesine sahip olacak. Belediye, gelen verileri analiz ederek ilçenin hangi noktasında ne tür ihtiyaçlar olduğunu "veri haritaları" üzerinden görebilecek.