Buca’da engeller ritimle aşılıyor

Buca Belediyesi, Şirinyer’de bulunan Özel Gereksinimli Bireyler Danışma ve Koordinasyon Merkezi’nde özel gereksinimli bireyler için ritim kursları düzenliyor. Kurslar, özel gereksinimli bireylerin zihinsel ve fiziksel gelişimlerine büyük katkı sağlarken çalışmaların grup halinde yapılması katılımcıların sosyalleşmelerini de sağlıyor. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen derslere kursiyerler büyük ilgi gösterirken aileler ise çocuklarının ders saatlerini iple çektiğini ifade etti.

MÜZİĞİN EVRENSEL DİLİYLE ENGELLER KALKACAK

Müziğin evrensel dilini kullanarak engelleri ortadan kaldırmak istediklerini belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Özel gereksinimli bireylerin sosyal hayatın içine karışmalarını, üreterek mutlu olmalarını hedefliyoruz. Ritim kursları bu anlamda kursiyerlere pek çok şey katıyor. Öncelikle, bir ekip çalışması olduğu için paylaşmayı, iletişimi ve sosyalleşmelerini sağlıyor. En önemlisi de hayata karşı pozitif bakmalarını sağlıyor, yaşam sevinçlerini artırıyor. İşte bu son madde bizim için çok kıymetli” diye konuştu.

“HERKESİN ULAŞABİLMESİ ÇOK GÜZEL”

Kursiyer velisi Yusuf Koç, sunulan her olanağın çocuğunu biraz daha topluma kattığını dile getirerek, “Buraya gelmek için dakikaları sayıyor. O mutluluğu, o keyfi bana yaşatan, çocuğuma yaşatan herkese minnettarım. Buranın merkezi bir yerde olması ulaşımı kolay olması bizim için çok büyük avantaj. Ücretli olsa emekli maaşımla getiremezdim. Herkesin ulaşıyor olabilmesi çok güzel bir şey” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZ MUTLU, BİZ MUTLU”

Veli Döndü Aksungur ise Buca Belediyesi’nin engellilere yönelik çok güzel çalışmaları olduğuna değinerek, “Normal hayatta bu çocuklar dışarıya çıkamıyorlar ama böyle ortamlarda en azından sosyalleşiyorlar. Burada çocuk sosyalleşti. Kalabalığın içinde kendini göstermeyi öğrendi. Bize de çok faydası var, arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Birbirimizin durumunu paylaşıyoruz. Ruhen de rahatlıyoruz. Manevi anlamda da çok güzel etkisi var. Çocuklarımız mutlu oldukça aile olarak biz de mutlu oluyoruz” şeklinde konuştu.