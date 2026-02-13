Buca’da geleceğin psikologlarına “afet” semineri

Gençleri geleceğe hazırlayan projeleriyle dikkat çeken Buca Belediyesi, anlamlı bir farkındalık etkinliğine kapılarını açtı. Türkiye Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu (TPÖÇG) tarafından hazırlanan “Afet Sonrası Psikolojik Güçlenme” semineri, Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. Psikoloji bölümü öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, olası afetler sonrası toplumsal iyileşme süreci hakkında bilgilendirme yapıldı.
SAHA TECRÜBELERİNİ ÖĞRENCİLERLE PAYLAŞTI
Seminerde klinik psikolog Ekin Çakır ve psikolog Deniz Eryılmaz konuşmacı olarak yer aldı. İnteraktif formatta gerçekleşen etkinlikte, belirsizlik, risk, beklenmedik kayıplar gibi kavramlar tartışıldı. Öte yandan, 6 Şubat depremi sonrası bölgede aktif görev alan psikolog Deniz Eryılmaz, deneyimlerini genç meslektaş adaylarına aktararak saha gerçeklerine dikkat çekti.