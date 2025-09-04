Buca’da tam gaz değişim

Kent yoğunluğunun her geçen gün arttığı İzmir’de otopark sorununa çare olmak ve mahalle aralarında yeni nefes alanları yaratmak için çalışmalar gerçekleştiren Buca Belediyesi, ilçedeki her atıl alanı değerlendiriyor. Fizibilite çalışmaları ile sürece başlayan belediye kentin ihtiyacına en büyük faydayı sağlayacak çalışmayı gerçekleştirerek halkın hizmetine sunuyor. Bu kapsamda Yaylacık Mahallesi 1025 Sokak’ta bulunan mezbelelik alanda yeni bir çalışma gerçekleştiren Buca Belediyesi, otopark sorununa kalıcı çözüm yaratma noktasında bir adım daha attı. Çalışma kapsamında 1500 metrekarelik yol ve kaldırım çalışması yapıldı. Mahalleye 50 araçlık yeni otopark alanı kazandırılırken 1025 ila 1018 sokaklar arasında bağlantı sağlandı. Sokağın eski halinin oldukça sıkıntılı olduğunu ifade eden mahalle sakinleri, yaşanan değişim için Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman’a teşekkürlerini iletti.

ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Çalışmaları yerinde inceleyen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, şehir yaşamını kolaylaştıran işlevsel çalışmalarla yarının Buca’sı için güçlü adımlar atmayı sürdürdüklerini ifade etti. Başkan Duman, “Yaşanan park sorunları vatandaşlarımızın hem zamanını çalıyor hem de şehir yaşamını zorlaştırıyor. İlçemizde uygun olan her noktayı değerlendirmeye çalışıyor, fiziki imkânlar elverdiği ölçüde de yeni otoparklar oluşturarak hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Ekiplerimiz bu noktada hiç nefes almadan ilerliyorlar. Cep otoparkları gibi daha küçük ölçekli ancak etkili çözümlerle de mahalle aralarındaki düzensiz park sorununu büyük ölçüde ortadan kaldıracağız” diye konuştu.