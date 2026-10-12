Buca’da üreten kadınlar hem kazanıyor hem güçleniyor

Buca Belediyesi’nin yerel üretimi desteklemek ve üreticiyle tüketiciyi doğrudan buluşturmak amacıyla kurduğu Tarım Ürünleri Pazarı, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmesine katkı sağlıyor. Pazarın üretici kadınlarından Karacaağaç Köyü sakini 64 yaşındaki Mesude Atagün, bunun en dikkat çekici örneklerinden birini oluşturuyor. Sabahın erken saatlerinde yola koyularak hazırladığı tezgâhında kendi yetiştirdiği ürünleri ve el açması gözlemelerini satışa sunan Atagün, elde ettiği gelirle hem kişisel ihtiyaçlarını karşılıyor hem de üniversitede okuyan torunlarının eğitim masraflarına destek oluyor.

“TORUNLARIMIN ELİ KALEM TUTSUN DİYE ÇALIŞIYORUM”

Torunlarının iyi bir eğitim alabilmesi için çalışmaya devam ettiğini belirten Mesude Atagün, şunları söyledi:

“İki kızımın çocuklarını üniversitede okutuyorum. Torunlar ağır bastı. ‘Tuzum kuru, oturayım’ demedim. Onların istikbali için, ayaklarının üzerinde dursunlar, elleri kalem tutsun diye emek veriyorum. 45 yıllık evliyim, eskiden eşimden para istemeye çekinirdim. Şimdi bu kalan parayla ihtiyaçlarımı gideriyor, canımın istediğini özgürce alabiliyorum. Önceden yılda iki defa şalvarlık kumaş alabilirken şimdi 15 günde bir gidip beğendiğimi alabiliyorum. Alın terimle kazandığım bu parayla gurur duyuyorum.”

“KENDİMİZE GÜVENİMİZ GELDİ”

Tarım Ürünleri Pazarı’nın kendisine ekonomik kazancın yanı sıra öz güven de kazandırdığını ifade eden Mesude Atagün, kadınların üretim hayatında yer almasının önemine değinerek, “Pasif görünmekten ve pasif olmaktan kurtulduk. Artık gözümüz açıldı, kendimize güvenimiz geldi. Tüm kadınlar adına bizlere bu imkânı sağlayan Buca Belediyesi’ne çok teşekkür ederim” diye konuştu.