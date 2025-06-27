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Buca’da uzlaşma sağlandı

Buca’da uzlaşma sağlandı

27.06.2025 08:00:00
Güncellenme:
İZMİR / Cumhuriyet
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Buca’da uzlaşma sağlandı

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, maaş ödemelerinde yaşanan aksaklık nedeni ile bazı çalışanların başlatmış olduğu işten kaçınma eyleminin sona erdiğini açıklayarak, “Eylem nedeniyle sokaklarımızda oluşan olumsuzluklar hızla giderilecek ve belediye hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam edecektir” dedi.

Buca Belediyesi’nde bazı çalışanların maaş ödemelerinde yaşanan aksaklıkları gerekçe göstererek 18 Haziran 2025’te başlatmış olduğu işten kaçınma eylemi, karşılıklı yapılan görüşmelerin ardından sona erdi.

Çalışanlar görevlerine dönerken Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “18 Haziran 2025 tarihinde belediye çalışanlarımızın maaşlarındaki ödeme aksaklıkları nedeniyle bazı çalışanlarımız işten kaçınma eylemi başlatmıştı. Sendika temsilcileri ile yapılan son görüşme sonrasında ödeme takvimimiz kabul edilmiş olup iş edinmeme eylemi an itibarıyla sona ermiştir. Yaşanan bu eylem nedeniyle sokaklarımızda oluşan olumsuzluklar hızla giderilecek ve belediye hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam edecektir” diye konuştu.

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