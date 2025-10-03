Buca’nın Gençlik Merkezleri öğrencilerin ikinci evi oldu

Buca Belediyesi’nin Tarık Akan ve Işılay Saygın Gençlik Merkezleri, binlerce üniversite öğrencisinin öğrenim gördüğü ilçede gençlerin yaşamına değer katmaya devam ediyor. 18-29 yaş arasında Buca’da ikamet eden gençler ve ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerinin ücretsiz olarak yararlandığı merkezlerde, çamaşırhaneden ders çalışma alanlarına, kütüphaneden spor salonlarına kadar öğrencilerin neredeyse tüm ihtiyaçlarına yönelik alanlar bulunuyor.

“DAYANIŞMA İÇİNDE OLMAKTAN MUTLUYUZ”

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Buca’da sosyal belediyeciliğin kalbinin Gençlik Merkezleri’nde attığını ifade ederek, “Üniversite kenti Buca’mızda genç arkadaşlarımıza en iyi şekilde ev sahipliği yapmak için özenle hizmet üretiyoruz. Öğrencilerimiz merkezlerimize geldiklerinde hemen hemen tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında giderebiliyorlar. Yaşamlarının en kıymetli dönemlerinde onlarla dayanışma içerisinde olmaktan mutluyuz, gururluyuz. Gençlerimizin potansiyellerini açığa çıkararak sosyalleşmelerini sağlayacak güvenli ve ilham verici alanlar oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

KENT LOKANTASI BÜTÇELERİNE KATKI SUNUYOR

Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi karşısında yer alan Tarık Akan Gençlik Merkezi’nde, play station, langırt ve bilardo masasının bulunduğu oyun odası, günde 100 kişiye hizmet verebilecek kapasiteye sahip 7 adet ev tipi çamaşır makinesi, 7 adet ev tipi kurutma makinesi, 2 adet sanayi tipi çamaşır ve kurutma makinesinden oluşan çamaşırhane bulunuyor. 1. katta bowling salonu ile koşu bandı, ağırlık aletleri, soyunma odasından oluşan fitness salonu yer alıyor. Merkezin 3. katı ise cep sinemalarının katı olarak belirlendi. Salonlardan ikisi sadece cep sineması olarak, biri de hem sinema hem de tiyatro salonu olarak kullanılıyor. Öte yandan, merkezin giriş katında yer alan Kent Lokantası ve Üzüm Cafe de uygun fiyatlı menüleri ile gençlerin beslenme ve sosyalleşme ihtiyaçlarını bütçelerini zorlamadan karşılamalarını sağlıyor. Kent Lokantalarında uygulanan “Askıda Yemek” uygulaması ise öğrencilere ücretsiz yemek imkânı sunarak ekonomik zorluklarla mücadele eden gençlere can suyu oluyor.

IŞILAY SAYGIN GENÇLİK MERKEZİ

Dumlupınar Mahallesi Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi karşısında yer alan Işılay Saygın Gençlik Merkezi, gençlerin derslerinde ve araştırmalarında kaynak sorununu ortadan kaldıracak yüzlerce kitabın yer aldığı bir kütüphaneye sahip. Rahat, huzurlu ve sessiz bir ortamda ders çalışmak ve araştırmalarını yapmak isteyen öğrencilerin tercih ettiği merkez, 70 kişi kapasiteli çalışma bölümü ile sınava hazırlanan veya ders aralarını değerlendirmek isteyen öğrencilerin uğrak noktası oluyor. Merkezin en çok talep gören diğer birimi ise çamaşırhane... Günde ortalama 60 kişiye hizmet verebilecek makine ve teçhizatla donatılan çamaşırhanede 6 çamaşır, 6 kurutma makinası bulunuyor.