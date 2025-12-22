Buca’nın Kardeşlik Sofrası büyüyor

Buca Belediyesi, toprağın bereketini Bucalılarla paylaşmayı sürdürüyor. Belediye, kendisine ait Belenbaşı Mahallesi’nde bulunan arazide karnabahar, brokoli, beyaz ve kırmızı lahana gibi mevsim sebzeleri yetiştirdi. Büyük emeklerle yetiştirilen sebzeler, bugün yapılan hasadın ardından Buca Belediyesi Kent Lokantalarına ulaştırılırken, hazırlanan menüler aracılığıyla Bucalılara sunulacak.

Buca Belediyesi, geçtiğimiz aylarda yine kendi bağında yetiştirdiği üzümleri Kent Lokantalarında vatandaşlara sunmuş, buğday hasadı sonrası elde edilen unları ise ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtmıştı.

“BİR DAYANIŞMA HAREKETİNE İMZA ATIYORUZ”

Tarımı; dayanışmanın, bereketin ve birlikte üretmenin gücü olarak gördüklerini ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, şunları söyledi: “Buca’nın sahip olduğu zengin tarım kültürünü günümüzde yeniden canlandırmak üzere üretimimizi sürdürüyoruz. Amacımız sadece üretmek değil, vatandaşımızın sağlıklı gıdaya ulaşımını kolaylaştırmak. Bu kapsamda, kendi topraklarımızda yetiştirdiğimiz taze ve sağlıklı tarım ürünlerini, açtığımız Kent Lokantaları aracılığıyla halkımızın sofrasına taşıyoruz. Bu sadece bir ekonomi projesi değil, aynı zamanda bir dayanışma hareketidir. İlçemizi yeniden tarımın merkezi yapana kadar durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz."