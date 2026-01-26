Buca, Uğur Mumcu’yu andı

Buca Belediyesi, 24 Ocak 1993’te evinin önünde uğradığı bombalı suikast sonucu katledilen yazarımız, Türk basınının korkusuz kalemi Uğur Mumcu için anma gecesi düzenledi. Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen geceye Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Gürel, eski İzmir Barosu Başkanı Avukat Aydın Özcan, ADD Buca Şube Başkanı Erkan Çiçek, Buca Belediyesi meclis üyeleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

“DEMOKRATİK TÜRKİYE’NİN YILMAZ SAVUNUCUSUYDU”

Uğur Mumcu’nun yolsuzlukla, yobazlıkla ve Atatürk düşmanlarıyla mücadele eden cesur bir kalem olduğunu ifade eden eski İzmir Barosu Başkanı Avukat Aydın Özcan, “Uğur Mumcu, Atatürk ilkelerinin ve demokratik Türkiye’nin yılmaz savunucusuydu. Kalemini satmadı; vatanına, milletine ihanet etmedi. İpliklerini pazara çıkardığı terör örgütlerinin hedefi olan Uğur Mumcu, karanlığı aydınlığa tercih edenlerce katledildi. Uğur Mumcu aramızdan bu şekilde ayrılmasaydı, Türkiye’nin aleyhine çalışan, Atatürk ve devrimlerini ortadan kaldırmak isteyen yobazlara karşı çok daha bilinçli bir mücadele yürütülecek, belki de bu kişiler aramızda bu kadar palazlanamayacak, bu kadar başarılı olamayacaklardı” diye konuştu.

“CUMHURİYET SAHİPSİZ KALMAYACAK”

ADD Buca Şube Başkanı Erkan Çiçek ise Türkiye’nin aydınlanma mücadelesinin hâlâ sürdüğünü belirterek, “Uğur Mumcu yalnızca bir gazeteci değildi. O, Atatürk cumhuriyetinin yılmaz bir savunucusuydu; gerçeğin peşinde korkusuzca yürüyen, karanlığa karşı kalemiyle ışık tutan bir aydındı. Susturulmak istenen yalnızca bir insan değil bir düşünceydi. İnsanları öldürebilirsiniz ama fikirlerini asla çünkü fikirler kurşun geçirmez. Atatürk’ün yolunda yürüyenler var oldukça cumhuriyet sahipsiz kalmayacaktır” dedi.

Daha sonra ADD Genel Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Gürel’in hazırladığı Uğur Mumcu belgeselinin gösterimi yapıldı. Gecede, Şef Cenk Aybars Dereli yönetimindeki ADD Buca Şubesi Korosu seslendirdiği türkülerle Uğur Mumcu’nun unutulmayan mücadelesine saygı duruşunda bulundu. Programın ardından geceye katılanlar, salondaki Uğur Mumcu köşesine karanfil bıraktı.